Em leito hospitalar, cantor Chrigor grava vídeo após episódios de hemorragia digestiva

O cantor Chrigor Lisboa, de 52 anos, realizou seu primeiro pronunciamento público por meio de uma gravação em vídeo após a sua internação hospitalar. Na publicação, compartilhada na internet por sua companheira, Amanda Arantes, o músico aparece deitado em um leito hospitalar para enviar uma mensagem ao público.

Durante o registro, a empresária iniciou a fala compartilhando o momento com os seguidores. “Tô aqui com o meu amor, mandando beijo pra todo mundo”, declarou Amanda Arantes. Na sequência, o artista comentou sobre a repercussão de seu estado de saúde e apontou uma hipótese para o mal-estar. “Pessoal preocupado comigo, tô bem já, graças a Deus. Foi alguma coisa que eu comi, ou que eu bebi”, afirmou o vocalista neste domingo (31).

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A hospitalização do ex-integrante do grupo Exaltasamba aconteceu na última sexta-feira (29), após o músico apresentar episódios de emese durante o período da madrugada. O quadro levou ao diagnóstico de hemorragia digestiva, conforme os relatos iniciais da companheira do artista enquanto a equipe aguardava a liberação dos laudos médicos.

“Chrigor foi diagnosticado com hemorragia digestiva. Começou a passar mal de madrugada e está fazendo exames, ainda não temos os resultados”, escreveu a empresária na ocasião. No sábado (30), o setor de comunicação do cantor divulgou uma nota informativa sobre as condições clínicas do paciente. “Chrigor segue internado, estável, sob cuidados médicos e realizando exames. Agradecemos todas as mensagens de carinho e seguimos em oração”, dizia o texto.

O monitoramento médico causou o cancelamento de duas apresentações musicais que seriam realizadas no final de semana, com datas marcadas para o município de Porto Alegre (RS), no sábado, e em Paranaguá (PR), no domingo. O evento atual corresponde à terceira internação do pagodeiro em um intervalo inferior a doze meses. O histórico recente aponta que o cantor permaneceu hospitalizado por um período de dez dias no mês de setembro de 2025. Posteriormente, o artista também se ausentou dos palcos no show da virada de ano na cidade de Maceió (AL) com o objetivo de passar por procedimentos de análise clínica e cumprir repouso, recebendo a liberação médica no dia 8 de janeiro.