Wanessa Camargo relembra luta contra o alcoolismo, bulimia e início da síndrome do pânico

A cantora Wanessa Camargo realizou uma análise sobre sua trajetória pessoal e profissional, abordando o período em que enfrentou a dependência de bebidas alcoólicas. Segundo o relato da artista, o consumo começou a impactar sua rotina durante a fase de lançamento de seu quarto álbum de estúdio.

Em depoimento ao canal Corredor 5, na plataforma YouTube, a cantora detalhou como a situação progrediu ao longo do tempo. "Minha questão foi mais com álcool. Sempre gostei de beber. Nesse momento era mais social, mas teve um momento em que começou a sair do controle. Teve uma época que eu ia a muitas festas, estava bebendo muito, acordava de ressaca e tinha que trabalhar. Comecei a ter problemas com o álcool e foi o início também da minha síndrome do pânico", declarou.

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Antes desse período, a artista também havia passado por um quadro de bulimia, explicando a dinâmica do transtorno alimentar que dificultou o diagnóstico inicial por parte das pessoas próximas. "O bulímico come na sua frente, come até demais. Por isso, demoraram a perceber que eu estava doente. Eu comia muito e depois vomitava tudo. Por um lado eu estava muito feliz e por outro estava me destruindo", afirmou.

No aspecto afetivo, a cantora mencionou a fase atual de seu relacionamento com o ator Bruno Bevan, com quem iniciou o namoro há alguns meses, sendo este o primeiro envolvimento amoroso após o encerramento do vínculo anterior com Dado Dolabella.

Ao avaliar suas experiências afetivas e a percepção individual de valor, a artista expôs sua visão sobre os critérios de escolha de parceiros. "A baixa autoestima é destruidora. A gente entra em relação para se machucar e com quem maltrata a gente. Já tive dedo bom e dedo ruim para relacionamento. Já tive os dois, dependo do momento. Estou no dedo bom agora porque eu sei que eu mereço o melhor. Quando você acha que merece ser feliz, a vida te dá algo que você merece", concluiu.