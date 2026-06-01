Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Após vídeo sob efeito de anestesia, Ana Castela acalma fãs e explica internação

A cantora abre o jogo sobre o adiamento de cirurgia estética nas orelhas devido aos compromissos profissionais. Confira as declarações da cantora

O Liberal
fonte

Ana Castela desiste de otoplastia por conta de agenda de shows (Reprodução)

A cantora Ana Castela, de 22 anos, utilizou suas plataformas digitais para relatar o motivo de seu comparecimento a uma unidade hospitalar, após a publicação de vídeos gravados durante o período de recuperação de uma anestesia. A artista explicou que se submeteu a um cronograma de exames de rotina e optou pelo adiamento de um procedimento cirúrgico programado.

Em pronunciamento aos seguidores, a sertaneja detalhou o planejamento inicial e as razões para a mudança na agenda médica. "Eu ontem vim até o hospital para fazer um check-up e também iria fazer minha cirurgia na orelha (otoplastia), mas acabei que desisti porque tenho que trabalhar e vou fazer final do ano", declarou. A cantora associou a necessidade dos exames às exigências de sua rotina de viagens. "Gente, tá tudo bem comigo, tá? Eu só vim realmente fazer uma bateria de exames, porque essa vida na estrada não é fácil, gente", complementou.

VEJA MAIS

image Ana Castela responde Jon Vlogs em live de lançamento e afirma: 'É que eu não faço bet'
Produtor de conteúdo tenta brincar com cantora sobre a sua questão financeira, mas ela responde em live

image Ana Castela chora de emoção ao ver caminhonete personalizada

image Zé Felipe revela que Ana Castela o bloqueou após fim do namoro e fãs reagem: 'Ela pegou ranço mesmo'
Os artistas namoraram por cerca de dois meses e terminaram no final de dezembro de 2025

A intervenção cirúrgica mencionada corresponde à otoplastia, técnica voltada para a alteração posicional ou estrutural das orelhas. Ao descrever a natureza do procedimento, a artista fez uma demonstração em formato de brincadeira. "Eu ia fazer a minha otoplastia, que é a cirurgia na orelha, né? Que pega a orelha e faz assim, piu", disse.

A decisão de remarcar a operação ocorreu após a constatação de que as recomendações do pós-operatório imediato coincidiriam com seus compromissos de trabalho no dia subsequente. "Acabou que não deu certo porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte e eu teria que ficar com uma faixinha, sabe? E não vai tá rolando, né?", explicou. Ao concluir os esclarecimentos, a jovem reiterou a normalidade de suas condições físicas e comentou sobre a realização de um exame específico do sistema digestivo. "Hoje eu fiz a endoscopia... mas assim, tá tudo bem comigo, gente. Ó, tô filé! Coisa ruim não pega... coisa boa não morre cedo, porque eu sou boa!", finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Ana Castela
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Ator de Barcarena integra série da Netflix sobre a conquista do tricampeonato mundial do Brasil

Samuel Vasconcelos interpreta Luis Rubiños, goleiro da Seleção Peruana, em episódio que recria confronto das quartas de final do Mundial do México

01.06.26 18h03

ARTE

Artistas paraenses expõem obras inspiradas na Amazônia em mostra em Los Angeles

O evento internacional destaca o impacto social da iniciativa voltada para a ampliação do acesso à leitura em comunidades ribeirinhas com obras das paraenses Renata Segtowick e Mama Quilla

01.06.26 15h06

música

Joelma é confirmada no Rock in Rio 2026 e convida Viviane Batidão para o Palco Sunset

A dupla se apresenta no mesmo dia em que o Palco Mundo recebe Ivete Sangalo, Halsey e Lola Young, consolidando um domingo de forte presença feminina

01.06.26 13h47

SAÚDE

Em leito hospitalar, cantor Chrigor grava vídeo após episódios de hemorragia digestiva

Esta é a terceira internação do artista em menos de um ano

01.06.26 10h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

DESAFINARAM?

Alcione revela o que causou a falha na execução do hino nacional com Belo; saiba o motivo

A apresentação dos artistas gerou muitas piadas nas mídias sociais e algumas pessoas relataram que os cantores "deixaram o samba morrer"

01.06.26 15h10

CONTEÙDO +18

Ex-BBB grava cena de sexo com 'Novinho' e web reage: 'Em choque'

O criador de conteúdo +18 iniciou no ramo de vídeos adultos em agosto de 2024

01.06.26 17h02

CELEBRIDADES

Virginia celebra vitória da Seleção, mas é provocada por torcedores no Maracanã

Durante a partida, ela foi flagrada comemorando o primeiro gol do Brasil, marcado por Vinícius Júnior, seu ex-namorado

01.06.26 8h25

SAÚDE

Após vídeo sob efeito de anestesia, Ana Castela acalma fãs e explica internação

A cantora abre o jogo sobre o adiamento de cirurgia estética nas orelhas devido aos compromissos profissionais. Confira as declarações da cantora

01.06.26 10h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda