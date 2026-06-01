Após vídeo sob efeito de anestesia, Ana Castela acalma fãs e explica internação

A cantora Ana Castela, de 22 anos, utilizou suas plataformas digitais para relatar o motivo de seu comparecimento a uma unidade hospitalar, após a publicação de vídeos gravados durante o período de recuperação de uma anestesia. A artista explicou que se submeteu a um cronograma de exames de rotina e optou pelo adiamento de um procedimento cirúrgico programado.

Em pronunciamento aos seguidores, a sertaneja detalhou o planejamento inicial e as razões para a mudança na agenda médica. "Eu ontem vim até o hospital para fazer um check-up e também iria fazer minha cirurgia na orelha (otoplastia), mas acabei que desisti porque tenho que trabalhar e vou fazer final do ano", declarou. A cantora associou a necessidade dos exames às exigências de sua rotina de viagens. "Gente, tá tudo bem comigo, tá? Eu só vim realmente fazer uma bateria de exames, porque essa vida na estrada não é fácil, gente", complementou.

VEJA MAIS

A intervenção cirúrgica mencionada corresponde à otoplastia, técnica voltada para a alteração posicional ou estrutural das orelhas. Ao descrever a natureza do procedimento, a artista fez uma demonstração em formato de brincadeira. "Eu ia fazer a minha otoplastia, que é a cirurgia na orelha, né? Que pega a orelha e faz assim, piu", disse.

A decisão de remarcar a operação ocorreu após a constatação de que as recomendações do pós-operatório imediato coincidiriam com seus compromissos de trabalho no dia subsequente. "Acabou que não deu certo porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte e eu teria que ficar com uma faixinha, sabe? E não vai tá rolando, né?", explicou. Ao concluir os esclarecimentos, a jovem reiterou a normalidade de suas condições físicas e comentou sobre a realização de um exame específico do sistema digestivo. "Hoje eu fiz a endoscopia... mas assim, tá tudo bem comigo, gente. Ó, tô filé! Coisa ruim não pega... coisa boa não morre cedo, porque eu sou boa!", finalizou.