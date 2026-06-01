Ronald Sotto celebra papel em 'A Nobreza do Amor' e fala sobre carreira em entrevista exclusiva

O ator Ronald Sotto assume o protagonismo na novela "A Nobreza do Amor” na pele de Tonho, um trabalhador de uma plantação de cana-de-açúcar da década de 1920 que vive um romance central com a princesa africana Alika, interpretada por Duda Santos. O elo entre os dois personagens se desenvolve a partir do compromisso social compartilhado por ambos, simbolizando a ligação histórica e cultural entre o Brasil e a África. Esse protagonismo ganhou o telespectador que tem acompanhado essa união intercontinental de amor e ancestralidade.

“A expectativa sempre existe, principalmente porque protagonizar uma novela das seis é entrar na casa de milhões de brasileiros todos os dias. Mas quando a novela estreia, tudo deixa de ser imaginação e passa a ganhar vida na relação com o público. Ver as pessoas comentando as cenas, criando carinho pelo Tonho e se envolvendo com a história é muito emocionante. Acho que a ansiedade vai dando lugar a um senso de responsabilidade e também de gratidão por perceber que o personagem realmente encontrou o público”, conta Ronald Sotto, em entrevista exclusiva.

Alika/Lúcia (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto). (Globo/ Estevam Avellar)

A simplicidade, sensibilidade e honestidade guiam Tonho na trama. Ao exercer seu ofício na maior fazenda de cana-de-açúcar de Barro Preto, ele nutre o sonho de ter um pedaço de terra para ajudar seu povo.

“O que me guiou na construção do Tonho foi justamente a ética e a humanidade dele. Eu mergulhei muito na observação desse homem do campo, entendendo o tempo da terra, o ritmo do trabalho rural, a relação com o silêncio e com a coletividade. Também trabalhei bastante o corpo e a escuta, porque o Tonho fala muito pelo olhar, pela presença. E isso foi algo que eu tentei construir com muita verdade”, pontua.

O romance com a princesa Alika é o fio condutor de toda a jornada de Tonho. Inclusive, o casal tem fandom nas redes sociais. Ronald e Duda têm uma amizade antiga, desde os primeiros passos deles na atuação.

VEJA MAIS

“A Duda é uma parceira extraordinária. A gente se conhece desde ‘Malhação: Toda Forma de Amar’, então já existia uma relação de confiança e amizade antes mesmo da novela começar. Isso ajuda muito, porque conseguimos construir essa troca de forma muito natural. O nosso processo passa muito pela escuta e pela generosidade em cena. E é muito bonito ver que o público está se conectando com o casal, porque existe muito carinho e verdade nessa construção”, explica o ator.

Ronald Sotto é formado pelo Teatro Tablado. Ele tem uma carreira ascendente no audiovisual. Sua estreia na televisão aconteceu em 2019, na novela Malhação: Toda Forma de Amar (TV Globo), sob direção de Adriano Melo. Na obra ele interpretou Camelo, personagem bem ativo no núcleo jovem, chegando a se envolver com as personagens Nanda (Gabriella Mustafá) e Raíssa (Dora de Assis). Camelo conseguiu se manter estudando e tira do rap e do funk um sustento.

“Eu olho para trás com muita gratidão e com a sensação de que tudo fez parte da construção. Malhação foi uma grande escola para mim, tanto artisticamente quanto tecnicamente. Depois vieram o teatro, o streaming, personagens muito diferentes entre si… Tudo isso foi ampliando meu repertório e me amadurecendo como ator e como homem também. Chegar ao protagonismo foi um processo de muito estudo, disciplina e persistência”, avalia.

Assim como a diversidade dos seus personagens, Ronald Sotto também encontra diversidade nos seus projetos audiovisuais. Porém, ele vem se adequando às diversas plataformas: “O streaming costuma ter um processo mais concentrado, com menos episódios e um aprofundamento muito grande em cada detalhe. Já a novela tem um ritmo muito intenso e uma conexão diária com o público, o que muda completamente a dinâmica. Na TV aberta, você sente a resposta das pessoas quase em tempo real, a novela vira assunto do cotidiano. Acho que as duas linguagens me ensinaram muito.”

Camelo em 'Malhação - Toda Forma de Amar' (Globo)

Com experiências em temas jovens, ele também soma trabalhos em séries de ação como Veronika (Globoplay) e Os Donos do Jogo (Netflix), escancarando um perfil mais versátil que transita em diversos gêneros.

“Eu acho que essa diversidade de personagens é justamente o que mais me estimula na profissão. Sair de universos urbanos, acelerados e intensos como os de ‘Veronika’ e ‘Os Donos do Jogo’ para mergulhar no silêncio e na delicadeza do Tonho exige uma mudança completa de corpo, ritmo e energia. Isso me obriga a não me acomodar e a buscar novas ferramentas como ator. Eu gosto da ideia de construir uma carreira múltipla, sem ficar preso a um único formato”, explica.

Essa veia da ação, e até do próprio Tonho, pediu uma força física maior do atleta. O ator conta que sempre foi ligado a práticas de diversas atividades físicas e também realizando vários esportes. Por conta dessa rotina, Ronald usou essa construção do seu corpo e saúde as colocando nos seus personagens: “O esporte me ensinou muito sobre disciplina, foco e resistência, e isso ajuda diretamente na profissão. A rotina de gravação exige preparo físico e mental, então ter essa conexão com o corpo faz diferença. Além disso, cada personagem ocupa o espaço de um jeito diferente. No caso do Tonho, por exemplo, eu precisei encontrar um corpo mais conectado com a terra, com o trabalho braçal, mas sem perder a delicadeza dele. Essa consciência corporal que o esporte traz ajuda muito nesse processo.”