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Atriz paraense participa de 'A Nobreza do Amor' na Globo; saiba quem é

Mia Shimon interpreta Isaura em cena de parto exibida no capítulo desta quarta-feira (15); assista

Hannah Franco

A atriz paraense Mia Shimon apareceu no capítulo desta quarta-feira (15) da novela “A Nobreza do Amor”, exibida no horário das seis da TV Globo. Na trama, ela interpreta Isaura, personagem que protagoniza uma cena de parto que marca um momento de esperança na história.

A participação da atriz ocorre em meio aos conflitos centrais da novela, ambientada entre o reino fictício de Batanga, na África, e o Nordeste brasileiro, durante a década de 1920.

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No episódio, Isaura é uma das funcionárias do engenho e dá à luz um menino com a ajuda de Dona Menina e com o apoio de Tonho, enquanto Januário acompanha do lado de fora. A sequência destaca emoções intensas entre os personagens, incluindo lembranças e reflexões sobre perdas familiares.

Após o nascimento, Isaura decide nomear o filho como Antônio, em homenagem a Tonho. O momento também reúne o personagem Vitalino, que acompanham o bebê recém-nascido.

Confira a cena que foi ao ar:

“A Nobreza do Amor” acompanha a trajetória da princesa Alika, interpretada por Duda Santos, que foge do reino de Batanga após um golpe liderado pelo vilão Jendal, vivido por Lázaro Ramos.

Quem é Mia Shimon

Natural de Belém, Mia Shimon vive em São Paulo desde 2016, onde desenvolve trabalhos nas áreas de atuação, direção e produção.

A atriz tem formação técnica em teatro pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e graduação em Artes Cênicas pela Escola Superior de Artes Célia Helena. Também possui formação em áreas como artes plásticas, direção cinematográfica, fotografia e roteiro, além de graduação em Direito.

Ao longo da carreira, participou de produções audiovisuais e teatrais, incluindo os filmes “Valentina” (2024), dirigido por Priscilla Brasil, e “Quem é Reinaldo” (2023), de Lucas Romor.

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Mia Shimon

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