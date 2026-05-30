Projeto 'Cê Tá Doido' lança novo DVD gravado em posto de combustíveis e confirma festival em Belém

O projeto “Cê Tá Doido”, que une no mesmo palco as duplas Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e o cantor Panda, lançou o registro de seu novo DVD nesta quinta-feira (28). A gravação do material ocorreu em um posto de combustíveis localizado no município de Campo Grande (MS) e reuniu um público que utilizava trajes nas cores verde e amarela.

Com agenda em Belém no dia 26 de setembro, o "Cê Tá Doido Festival" contará com palco 360º e estrutura premium no Shopping Bosque Grão-Pará.

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Aproveitando o período de competições internacionais de futebol, o projeto “Cê Tá Doido” trabalhou a faixa “Vira o copo e comemora” como tema de celebração. No evento de divulgação, Panda mencionou o cenário esportivo atual. “A gente já havia antecipado que o Neymar ia ser convocado”, declarou.

A lista de faixas do álbum é composta por 23 músicas, número que supera as edições anteriores do projeto, trazendo regravações conhecidas do público como a composição “Boate Azul”. “Além disso, trouxemos composições de artistas de Campo Grande, como Luan Santana e Jads & Jadson”, informaram os integrantes da dupla Humberto & Ronaldo. A dupla Ícaro & Gilmar também comentou sobre a proposta do trabalho. “O ‘CÊ TÁ DOIDO’ faz parte dos momentos de descontração do brasileiro. Não podíamos deixar de fazer um DVD para marcar esse evento cultural que é a diversão de um país inteiro”, afirmaram.

O repertório do show contou ainda com a colaboração da cantora Mariana Fagundes, que interpretou a música “Fim de noite” e participou de uma sequência combinando as obras “Palpite” e “Malandragem”.