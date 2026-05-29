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‘Caça Joia Clipes’ estreia no Canal Futura e no Globoplay destacando a força da música independente

Segundo Chinaina, a proposta do programa nasce da necessidade de ampliar os espaços dedicados à música independente na televisão

O Liberal
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O programa Caça Joia Clipes estreia nesta sexta-feira, 29, às 21h, no Canal Futura e no Globoplay, com apresentação do músico pernambucano Chinaina (Hannah Carvalho)

O programa Caça Joia Clipes estreia nesta sexta-feira, 29, às 21h, no Canal Futura e no Globoplay, com apresentação do músico pernambucano Chinaina. Ao longo de 13 episódios semanais, a produção propõe um mergulho na diversidade da música brasileira contemporânea por meio da exibição de mais de 170 videoclipes de artistas independentes de diferentes regiões do país.

Segundo Chinaina, a proposta do programa nasce da necessidade de ampliar os espaços dedicados à música independente na televisão. “A música sempre esteve presente na televisão, mas, com o passar dos anos, esse espaço foi diminuindo, principalmente para os novos artistas. Hoje, são raríssimas as oportunidades para a cena independente divulgar seus trabalhos na TV”, afirma.

Com mais de 25 anos de trajetória como cantor, produtor musical e apresentador, Chinaina se tornou um nome conhecido na cobertura de grandes festivais e eventos musicais brasileiros, além de atuar como incentivador da cena alternativa nacional. O novo projeto dá continuidade ao trabalho desenvolvido no programa Caça Joia, que revelou nomes como Mateus Fazeno Rock, Luana Flores, Kaê Guajajara e outros representantes da nova música brasileira.

Desta vez, no entanto, o foco está nos videoclipes como ferramenta de difusão artística e construção de identidade audiovisual. Entre os artistas selecionados para a primeira temporada estão Camilobers, Sofia Freire, Barbarelli, Andarilho Chá, Asfixia Social e Saga H.C.

A diretora e curadora do programa, Pamella Gachido, destaca que a proposta dialoga diretamente com o cenário atual da música e do audiovisual. “Vivemos em um mundo hiperconectado pelas telas, em que o mercado impôs a necessidade de uma entrega audiovisual muito forte para acompanhar os lançamentos musicais. O programa traz para a TV e para o streaming a potência do audiovisual independente brasileiro, revelando produções de alta qualidade feitas mesmo sem grandes orçamentos”, afirma.

A seleção dos clipes envolveu a análise de mais de 4 mil produções inscritas. A curadoria levou em conta critérios de diversidade de gênero, regionalidade e pluralidade musical, buscando retratar diferentes expressões da música brasileira contemporânea.

Com uma hora de duração por episódio, o programa reúne estilos como rock, rap, trap, samba, embolada, funk, soul, pagodão, música instrumental, pop e beats eletrônicos, formando um panorama da produção musical independente atual.

Realizado em coprodução entre o Canal Futura e a Pedra Onze, o programa reforça a proposta da marca Caça Joia de ampliar a visibilidade de artistas fora do circuito comercial tradicional.

A estreia acontece no dia 29 de maio, às 21h, com exibição semanal às sextas-feiras no Canal Futura e no Globoplay. Os episódios também terão reprises ao longo da programação do canal e ficarão disponíveis gratuitamente na plataforma de streaming.

 

Serviço

Estreia: 29 de maio, às 21h

Exibição: toda sexta às 21h no Canal Futura e Globoplay
Canal Futura: sexta às 21h
reprises aos sábados 16h30, segundas às 13h, terças às 19h30 e na madrugada de quintas às 02h.

Globoplay: Os episódios ficam disponíveis no Globoplay semanalmente, com acesso gratuito para não assinantes.

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