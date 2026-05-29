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Aparelhagem Tupinambá comanda festa de aniversário do DJ Betinho Apollo em Belém

A festa com temática amazônica resgata os mais de 50 anos de história do grupo comandado pelo DJ Dinho

O Liberal
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DJ Betinho Apollo comemora aniversário de 28 anos com festa da aparelhagem Tupinambá (Divulgação)

O DJ Betinho Apollo comemora o aniversário de 28 anos neste sábado (30) no Complexo Ecológico Parque dos Igarapés, localizado no bairro do Coqueiro, em Belém. O evento marca as comemorações com a estrutura da aparelhagem Tupinambá, reunindo o público desse segmento cultural na capital paraense.

A programação conta com as apresentações dos DJs Dinho, Toninho, Wesley e do próprio aniversariante, que compõe a atual formação de profissionais do som da aparelhagem. O cronograma da noite inclui ainda um show da banda Mega Pop Show, além de um período de distribuição de cerveja entre 20h e 23h.

A temática do evento é baseada em elementos da floresta amazônica. A aparelhagem Tupinambá possui mais de 50 anos de atividades no Pará e foi registrada como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belém no ano de 2025. Atualmente, o DJ Dinho coordena os trabalhos da estrutura de som, em sucessão ao trabalho de seu pai e fundador da aparelhagem, Andir Corrêa.

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O aniversariante comentou sobre a organização da festividade na região. “Está tudo sendo preparado com muito carinho para essa festa, em um lugar encantador, no meio da floresta. Vamos bater esses parabéns em um local temático, com uma festa preparada com todo carinho e capricho para receber toda a nossa tribo, com a megaestrutura do icônico Tupinambá”, destacou Betinho Apollo.

A seleção musical da noite foi planejada para abranger músicas de diferentes períodos da trajetória da Tupinambá, com o objetivo de contemplar frequentadores de distintas faixas etárias e dinâmicas da cultura de aparelhagem local.

Agende-se

Data: sábado, 30
Hora:s 20h
Local: Complexo Ecológico Parque dos Igarapés (Conjunto Satélite, Travessa WE 12, nº 1000) 
Ingressos: mulheres com entrada liberada até 23h30; antecipados via Pix a R$ 10 com entrada até 23h. Informações: (91) 98509-9250

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