Faustão tem alta adiada e segue internado em hospital após realizar procedimento

O apresentador Fausto Silva continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar o procedimento de retirada de uma sonda gástrica. A previsão é que o artista receba alta hospitalar no início da próxima semana, conforme declarações de seu filho, João Silva, que informou que o pai deve retornar para casa na segunda-feira (1º).

O jovem relatou o panorama atual sobre as condições do pai em entrevista ao veículo Quem. “Ele está bem, o meu pai está bem, assim. A gente está nesses últimos três anos nessas batalhas duras, assim, mas está na melhor fase. A gente queria agradecer”, disse. João Silva também comentou sobre o retorno do apresentador para a residência da família: “Eu acho que o começo da semana agora, segunda-feira (1º), acho que ele já deve ir pra casa”.

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Faustão foi internado na última segunda-feira (25) para retirar uma sonda gástrica. O procedimento já era previsto desde 2025 e ocorreu sem maiores intercorrências, porém o artista continuou no local.

A equipe do profissional de comunicação também se manifestou sobre a internação e o andamento do processo médico. “Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado. Está tudo sob controle e normalidade clínica”, comunicou a assessoria.

O histórico médico recente do apresentador registra a realização de transplantes de órgãos em períodos anteriores. Fausto Silva foi submetido a um transplante de coração no ano de 2023, a um transplante de rim em fevereiro de 2024 e a um transplante de fígado no decorrer de 2025. No mês de agosto do mesmo ano de 2025, o paciente passou por um novo procediC mento de transplante renal.