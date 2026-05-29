Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Faustão tem alta adiada e segue internado em hospital após realizar procedimento

João Silva atualizou o estado de saúde do pai e afirmou que ele está em sua melhor fase após o histórico de transplantes entre 2023 e 2025

O Liberal
fonte

Faustão tem nova previsão de alta. (Reprodução/SBT)

O apresentador Fausto Silva continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar o procedimento de retirada de uma sonda gástrica. A previsão é que o artista receba alta hospitalar no início da próxima semana, conforme declarações de seu filho, João Silva, que informou que o pai deve retornar para casa na segunda-feira (1º).

O jovem relatou o panorama atual sobre as condições do pai em entrevista ao veículo Quem. “Ele está bem, o meu pai está bem, assim. A gente está nesses últimos três anos nessas batalhas duras, assim, mas está na melhor fase. A gente queria agradecer”, disse. João Silva também comentou sobre o retorno do apresentador para a residência da família: “Eu acho que o começo da semana agora, segunda-feira (1º), acho que ele já deve ir pra casa”.

VEJA MAIS

image Faustão tem alta adiada e segue internado em SP para 'check-up complementar'
Ele havia sido internado no início da semana para realizar a retirada de uma sonda gástrica, pequeno tubo que liga o nariz ou a boca ao estômago

image Faustão tem alta médica agendada para esta terça-feira (26), após passa por procedimento em hospital
Este protocolo já previsto desde o ano passado, mas só foi realizado agora

image Faustão é internado para realizar procedimento médico; veja seu estado de saúde!
De acordo com a assessoria de imprensa, o comunicador passa por um procedimento de retirada de sonda gástrica

Faustão foi internado na última segunda-feira (25) para retirar uma sonda gástrica. O procedimento já era previsto desde 2025 e ocorreu sem maiores intercorrências, porém o artista continuou no local.

A equipe do profissional de comunicação também se manifestou sobre a internação e o andamento do processo médico. “Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado. Está tudo sob controle e normalidade clínica”, comunicou a assessoria.

O histórico médico recente do apresentador registra a realização de transplantes de órgãos em períodos anteriores. Fausto Silva foi submetido a um transplante de coração no ano de 2023, a um transplante de rim em fevereiro de 2024 e a um transplante de fígado no decorrer de 2025. No mês de agosto do mesmo ano de 2025, o paciente passou por um novo procediC mento de transplante renal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Faustão

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

'Lei Rouanet é o mecanismo cultural mais sofisticado que existe', diz Margareth Menezes

29.05.26 20h42

CULTURA

Prazo de inscrições para grupos e artistas do Arraial de Belém 2026 é prorrogado até 1º de junho

A Prefeitura de Belém estendeu o período de inscrições do edital nº 005/2026, conforme anunciado nesta sexta-feira (29)

29.05.26 19h55

CULTURA

Fernandinho, Midian Lima e Isadora Pompeu se apresentam no ‘Vem Louvar Pará’ em Parauapebas

Evento promovido pelo Governo do Estado será realizado no Lago Nova Carajás com entrada gratuita

29.05.26 14h28

OBRA

Theatro da Paz recebe ópera 'La Serva Padrona' em versão com brega, guitarrada e aparelhagem

A 25ª edição do Festival de Ópera apresenta uma versão inédita do espetáculo com orquestra essencialmente feminina e uma abertura musical inédita.

29.05.26 12h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Por que o mega hair é proibido em prisões? Entenda regra que atingiu Deolane Bezerra

O uso do aplique capilar é proibido tanto para detentas quanto para visitantes da unidade.

29.05.26 7h59

VALORIZAÇÃO AMAZÔNICA

Influenciadora usa vestido em homenagem ao boto-cor-de-rosa e chama atenção

O vestido foi produzido manualmente e buscou unir moda artesanal e valorização da identidade cultural da região Norte

28.05.26 23h23

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (29/05)?

O filme “Convenção das Bruxas” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo

29.05.26 11h00

SHOW

A-ha Tribute Brazil desembarca em Belém com show repleto de sucessos dos anos 80 e 90

Na estrada desde 2017 e após passar por diversos estados do país, o grupo A-ha Tribute Brazil se apresenta na capital paraense.

29.05.26 10h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda