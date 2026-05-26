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Faustão tem alta médica agendada para esta terça-feira (26), após passa por procedimento em hospital

Este protocolo já previsto desde o ano passado, mas só foi realizado agora

O Liberal
fonte

Faustão passou por procedimento planejado no Hospital Albert Einstein (Reprodução)

O apresentador Fausto Silva, de 76 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein com previsão de alta médica para está terça-feira (26). Ele deu entrada no local na segunda-feira (25), para realizar um procedimento médico que havia sido planejado com antecedência.

Em posicionamento oficial, a assessoria detalhou o motivo da internação por meio de nota: "Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado. Está tudo sob controle e normalidade clínica. Amanhã terá alta".

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De acordo com a assessoria de imprensa, o comunicador passa por um procedimento de retirada de sonda gástrica

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Apesar das internações no passado, o apresentador João Silva revelou que o comunicador ainda ama estar ativo nas redes sociais

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Os registros mostram a participação de Fausto Silva e relembram a postagem do Dia das Mães, na qual João Silva escreveu mensagens direcionadas à mãe, Luciana Cardoso, sobre o apoio na carreira e o período recente da família

O histórico de saúde do comunicador engloba a realização de quatro transplantes de órgãos. O primeiro ocorreu em agosto de 2023, quando o apresentador passou por um transplante de coração, demandando um período de dois meses de internação hospitalar. Em abril de 2024, houve a necessidade de um transplante de rim devido a problemas no funcionamento do órgão após a insuficiência cardíaca. No término do ano de 2025, os familiares informaram que o apresentador passou por outras duas intervenções cirúrgicas para transplantes, recebendo um fígado e um novo rim.

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