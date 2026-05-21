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Faustão aparece em comemoração do aniversário de 18 anos do filho Rodrigo

Os registros mostram a participação de Fausto Silva e relembram a postagem do Dia das Mães, na qual João Silva escreveu mensagens direcionadas à mãe, Luciana Cardoso, sobre o apoio na carreira e o período recente da família

O Liberal
fonte

Fausto Silva participa de comemoração familiar no aniversário do filho (Reprodução)

O apresentador Fausto Silva apareceu em registros publicados nas redes sociais, na quarta-feira (20), durante a comemoração do aniversário de 18 anos de seu filho Rodrigo. As imagens foram divulgadas por João Silva por meio do stories da plataforma Instagram.

Na primeira gravação de vídeo, a família se reúne ao redor do bolo de aniversário e a voz do apresentador é registrada ao fundo. No registro seguinte, Fausto Silva direciona a canção tradicional de aniversários ao filho.

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Em outra publicação, o irmão mais velho direcionou uma mensagem ao adolescente: “20 de maio de 2008 ganhei meu grande parceiro de vida! 🎂🎉 O quanto eu te amo não está escrito, Peppa!”, afirmou.

Anteriormente, o apresentador havia aparecido em uma imagem com a família no dia 10 de maio, data de celebração do Dia das Mães. O registro foi publicado por João Silva em uma postagem direcionada a Luciana Cardoso. A fotografia reuniu o casal e o filho Rodrigo. Ao divulgar a sequência de imagens, João Silva escreveu um texto sobre a mãe e citou acontecimentos do período recente da família.

“Mãe, o que seria de mim sem você? O que pouca gente sabe é que, por trás das minhas decisões e da minha estrada em busca do meu sonho, é você quem mais me ajuda tornar tudo isso possível. As ideias que inúmeras pessoas assistiram e guardam com carinho no coração vieram da sua cabeça”, escreveu.

O texto prossegue com uma menção à conduta de Luciana Cardoso nos anos anteriores.

“Eu te admiro tanto que vc nem imagina. Nesses últimos anos tão difíceis nas nossas vidas você foi sempre extremamente forte e nunca deixando a peteca cair!”, completou.

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