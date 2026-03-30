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De cadeira de rodas, Faustão faz aparição rara no aniversário da filha

O apresentador surgiu ao lado dos familiares no aniversário da Lara

O Liberal
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Em fevereiro, Faustão apareceu ao comemorar aniversário de João Silva (Reprodução)

Após um período de maior reserva devido aos seus transplantes, Fausto Silva reapareceu publicamente em um registro familiar neste domingo (29). O apresentador, que vinha evitando exposições frequentes, surgiu sorridente em uma foto compartilhada por seu filho, João Silva, durante a comemoração do aniversário de Lara, filha do comunicador.

Na publicação, João destacou a admiração pela irmã com uma declaração carinhosa que repercutiu rapidamente entre os seguidores. "Aniversário da minha irmã que admiro profundamente. Como ela mesmo diz: 'a gente se ama não apesar das nossas diferenças, mas justamente por elas'", escreveu o jovem apresentador, reforçando o clima de união da família Silva.

A aparição de Faustão gerou uma onda de positividade nas redes sociais. Nos comentários, internautas celebraram o estado de saúde do apresentador com mensagens como "Como é bom ver o grande Faustão bem!" e "Que bom vê-lo assim, alegre e bem disposto". O público também aproveitou para desejar bênçãos e saúde ao comunicador e seus familiares.

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Recentemente, João Silva já havia emocionado os fãs ao dividir outro registro especial com o pai durante a celebração de seus 22 anos. Naquela ocasião, ele lamentou apenas a ausência de Lara, que foi compensada agora com o novo registro do aniversário da cantora. As postagens frequentes têm mostrado um Fausto Silva cada vez mais presente e cercado pelo afeto dos filhos e dos admiradores.

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