De cadeira de rodas, Faustão faz aparição rara no aniversário da filha
O apresentador surgiu ao lado dos familiares no aniversário da Lara
Após um período de maior reserva devido aos seus transplantes, Fausto Silva reapareceu publicamente em um registro familiar neste domingo (29). O apresentador, que vinha evitando exposições frequentes, surgiu sorridente em uma foto compartilhada por seu filho, João Silva, durante a comemoração do aniversário de Lara, filha do comunicador.
Na publicação, João destacou a admiração pela irmã com uma declaração carinhosa que repercutiu rapidamente entre os seguidores. "Aniversário da minha irmã que admiro profundamente. Como ela mesmo diz: 'a gente se ama não apesar das nossas diferenças, mas justamente por elas'", escreveu o jovem apresentador, reforçando o clima de união da família Silva.
A aparição de Faustão gerou uma onda de positividade nas redes sociais. Nos comentários, internautas celebraram o estado de saúde do apresentador com mensagens como "Como é bom ver o grande Faustão bem!" e "Que bom vê-lo assim, alegre e bem disposto". O público também aproveitou para desejar bênçãos e saúde ao comunicador e seus familiares.
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Recentemente, João Silva já havia emocionado os fãs ao dividir outro registro especial com o pai durante a celebração de seus 22 anos. Naquela ocasião, ele lamentou apenas a ausência de Lara, que foi compensada agora com o novo registro do aniversário da cantora. As postagens frequentes têm mostrado um Fausto Silva cada vez mais presente e cercado pelo afeto dos filhos e dos admiradores.
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