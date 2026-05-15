Quem é Day Magalhães? Conheça a modelo apontada como pivô da separação de Virginia e Vini Jr.

Após o anúncio do fim do relacionamento entre a influenciadora digital Virginia Fonseca e o jogador Vinicius Jr., publicado na manhã desta sexta-feira (15), muitos internautas começaram a tentar desvendar o motivo que causou a separação do casal. Dentro desse cenário, entre os boatos que mais circularam pelas redes sociais, foi que Virginia e Vini se separaram após uma suposta traição do atleta com a modelo Day Magalhães.

Quem é Day Magalhães?

A modelo brasileira Day Magalhães também é influenciadora digital e conta atualmente com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. A suposta pivô do fim de namoro dos famosos ficou conhecida nacionalmente no ano passado, quando publicou algumas conversas íntimas que havia tido com Vinicius enquanto ele já estava namorando com a influenciadora digital, o que chamou a atenção dos fãs de Virginia.

Na internet, a modelo voltou a aparecer com mais destaque ao longo desta semana quando republicou um meme em seus stories no Instagram, que várias pessoas associaram à crise que estava acontecendo entre o casal. Na fotografia que Day compartilhou com os seus seguidores, havia um boi com uma coroa de flores que estava presa ao chifre, ao som da música "Entregador de Flor", da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo.

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Fim de namoro

A influenciadora digital utilizou as suas mídias sociais na manhã desta sexta-feira (15) para anunciar que ela e o jogador Vinicius juntos não estão mais juntos, após terem vivido sete meses de relacionamento. No comunicado da separação, a influencer disse que não costuma negociar aquilo que ela considera inegociável, mas que ela continua torcendo pelo sucesso de Vinicius agora que ambos vão seguir caminhos diferentes.

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação”, escreveu Virginia Fonseca em seus stories no Instagram.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)