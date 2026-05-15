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Paraense estreia no 'Domingão com Huck' após convite surpresa de Milton Cunha

Natural de Belém, Erlon Gonçalves participa do quadro “3 Minutos pra Brilhar” neste domingo (17) e sobe pela primeira vez a um palco profissional

O Liberal
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O jovem paraense Erlon Gonçalves vai participar do quadro “3 Minutos pra Brilhar”, no programa Domingão com Huck (Reprodução)

O jovem paraense Erlon Gonçalves vai viver um dos momentos mais marcantes de sua trajetória neste domingo (17), ao participar do quadro “3 Minutos pra Brilhar”, no programa Domingão com Huck, exibido pela Rede Globo a partir das 18h10. Natural de Belém, Erlon sobe pela primeira vez a um palco profissional, estreando em rede nacional diante de milhões de telespectadores.

Atualmente morando em São Paulo, o paraense mantém fortes vínculos com sua terra natal, especialmente com o bairro da Pedreira, onde sua mãe continua residindo. Apesar da estreia na televisão acontecer em grande estilo, Erlon nunca atuou profissionalmente como cantor. Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), ele sempre cultivou a música apenas como hobby, talento conhecido apenas entre familiares e amigos.

A oportunidade surgiu de forma inesperada após seu primo, Carlos Yury, inscrevê-lo no quadro musical do programa. O convite oficial veio em seguida, feito de maneira surpreendente pelo carnavalesco e comentarista Milton Cunha.

A apresentação acontecerá durante o especial de “passagem de bastão” das novelas das 21h, reunindo os elencos de Três Graças e Quem Ama Cuida. Em meio à mega produção do programa e cercado por artistas consagrados, Erlon também contará com a presença da mãe e da irmã na plateia, realizando um sonho cultivado desde a infância.

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Erlon Gonçalves

3 Minutos pra Brilhar
Cultura
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