O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Whindersson Nunes afirma ter gasto R$ 40 milhões com drogas em um único ano

O influenciador relatou a perda de um patrimônio milionário, comentou sobre relacionamentos passados e compartilhou o processo de autoconhecimento pelo qual tem passado nos últimos meseS

O Liberal
fonte

Whindersson Nunes afirma que precisa trabalhar para recompor patrimônio ()

Whindersson Nunes afirmou ter acumulado o montante de R$ 40 milhões em um único ano e destinado a totalidade do valor ao consumo de entorpecentes e gastos com terceiros. Em entrevista concedida ao canal de Maya Massafera no YouTube, o influenciador declarou: "Já teve ano aí que eu ganhei uns R$ 40 milhões. E gastei tudo com droga. Gastei tudo com gente e com o que não presta. Com o que não presta e também com o que presta". Ele informou que não possui reservas financeiras no momento e complementou: "Tenho que trabalhar um tempinho", justificando que "brincou demais na vida".

Na mesma ocasião, Nunes relatou ter mantido um relacionamento com uma profissional do sexo sem ter ciência prévia da ocupação da mulher. Sobre o fato, ele pontuou: "É alguém que eu fiquei. Cada um trabalha do que quer. É igual eu dizer que eu já fui garçom. Tem muita gente que não sabe que eu já fui garçom, e trabalhei de garçom. É um trabalho, eu estou trabalhando".

Anteriormente, em participação no podcast Inteligência Ltda., o humorista abordou sua fase de autoconhecimento e questionamentos sobre a própria orientação sexual, mencionando que o cuidado recebido de um profissional de enfermagem gerou novas percepções sobre afeto. Durante o relato, ele afirmou: "Talvez esse seja o meu problema com a minha vida. Eu sou gay!". Em tom humorístico, acrescentou: "Eu sou gay, cara. Se eu for gay, eu vou ter que fazer também o que gay faz, né".

