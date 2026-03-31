Whindersson Nunes canta para fã com câncer após irmã viajar de SP ao Pará em busca de encontro

O humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais para relatar um episódio comovente após uma apresentação realizada no último domingo (29), em Parauapebas, no Pará. Segundo ele, uma mulher viajou apenas com passagem de ida, saindo de São Paulo, com o objetivo de encontrá-lo e pedir que realizasse o desejo da irmã, que enfrenta um câncer.

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Após o pedido, o influenciador visitou a fã e compartilhou o momento nas redes, onde aparece cantando uma música inédita para ela. “Pareceu uma confirmação, Deus está em todas as coisas. Bom, acho que só uma porta não perceberia que tinha que visitar ela e entregar a irmã dela de volta sã e salva”, escreveu.

Ele também comentou sobre a relação entre a música e o encontro. “Curioso que eu e meu irmão Matheus tínhamos feito uma música chamada ‘Amor Puro’, sem saber pra qual ocasião, mas é lógico que a gente já sabia, Deus só não tinha contado ainda. Era pra Bia, tem sido difícil, mas tem um por nós que nunca solta nossa mão”, confessou.