Paraense é apontada como novo affair de Whindersson Nunes; saiba quem é

Whindersson Nunes já declarou seu carinho pelo Pará em diversas ocasiões, mas, nos últimos meses, essa relação parece ter ganhado um novo capítulo. Enquanto cumpre agenda de shows em Belém, com seu novo espetáculo "Isso Definitivamente Não é um Culto", começaram a circular rumores de que o humorista estaria se envolvendo com uma influenciadora digital paraense.

A influenciadora digital Natarsha Aguiar, natural de Santarém, no oeste paraense, ganhou destaque nas redes sociais após ser apontada como o novo affair do humorista. A primeira aparição pública dos dois aconteceu durante uma viagem a Manaus, no Amazonas, onde Whindersson se apresentou com um show de stand-up. Após a sessão, o artista aproveitou alguns dias de lazer ao lado de amigos e influenciadores. Vídeos publicados por outros comediantes mostram Natarsha interagindo com o grupo.

A especulação ganhou força no último fim de semana, quando Natarsha publicou no Instagram um “dump” de fotos, no qual aparece ao lado de Whindersson em clima descontraído.

Nesta terça-feira (12), novas imagens aumentaram as suspeitas de romance entre eles. Nos stories da paraense, o suposto casal aparece dançando melody em um vídeo e abraçados em uma foto.

Com milhares de seguidores nas redes sociais, Natarsha Aguiar é médica veterinária e influenciadora digital. Ela produz conteúdo voltado para lifestyle, moda e medicina veterinária. Em publicações no próprio feed, ela aparece com Whindersson em viagens e na própria casa do humorista.

Confira os cliques do suposto casal:

Rumores de romance entre Whindersson Nunes e influenciadora de Santarém movimentam web. (Reprodução/Instagram)

