Cultura

Whindersson Nunes retorna à Belém com um novo espetáculo

O inédito "Isso Definitivamente Não é um Culto" terá sete sessões em Belém

Whindersson Nunes se apresenta nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto em Belém (Divulgação)

Whindersson Nunes se apresenta em Belém novamente após o sucesso de "Isso Não é um Culto" em 2023. O comediante está de volta aos palcos com um novo espetáculo que promete ainda mais humor, reflexão e provocações, chamado de "Isso Definitivamente Não é um Culto”.

Nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto, Whindersson Nunes mostra a inédita apresentação. "Isso Definitivamente Não é um Culto" é um especial que aprofunda temas como o iminente fim do mundo, atualidades, redes sociais, religião e muito mais, sempre com sua visão única e irreverente. 

Em Belém, as apresentações serão no Teatro Resolve, que fica nas dependências do IT Center.

O show de comédia já passou por várias cidades do país e em Belém promete levar o público a grandes gargalhadas, já que Whindersson Nunes chega carregado de ironia, sagacidade e a visão única.

“Vai ser a maior turnê que eu já fiz na minha vida. O público pode ter certeza que vou em cada cidade que eu puder ir. Espero que seja a melhor coisa que eu já fiz na vida. Vai ser bem legal, tenho certeza” afirmou Whindersson Nunes.

Agende-se

Datas: 10, 11, 12 e 13 de agosto.

Horários: 15h30, 18h e 20h30 (domingo) / 19h e 21h30 (segunda) / 19h e 21h30 (terça) / 19h e 21h30 (quarta).

Local: Teatro IT Belém - Av. Sen. Lemos, 3153 - Sacramenta - Belém 

Ingressos: www.ingressomix.com ou loja Brasil Cacau, no IT

 

