Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Filha de Eminem anuncia gravidez e rapper será avô pela segunda vez

O anúncio da novidade foi feita nas redes sociais de Alaine Marie Scott, filha mais velha do artista

O Liberal
fonte

Eminem adotou Alaina ainda na infância. Ela é filha da irmã gêmea de Kim Scott, ex-namorada do cantor e mãe de Hailie Jade, filha biológica do artista (Reprodução/ Redes sociais)

A filha mais velha do rapper norte-americano Eminem, Alaina Marie Scott, anunciou que está grávida do primeiro filho com o marido, Matt Moeller, com quem é casada há dois anos. A novidade foi compartilhada nas redes sociais no último sábado (11), por meio de um ensaio de fotos publicado em seu perfil no Instagram.

VEJA MAIS

image Eminem surpreende fãs e anuncia que será avô pela primeira vez
Rapper divulgou a novidade em "Temporary", seu novo videoclipe, que homenageia a filha

image Eminem anuncia 'The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)', novo álbum lançado em julho
O rapper norte-americano, de 51 anos, divulgou trailer sobre o novo disco nesta terça-feira (02/07)

image BBB 24: Yasmin revela que crush em rapper norte-americano a fez namorar ator global
Modelo contou ter namorado Sergio Hondjakoff, o "Cabeção" de Malhação, pela semelhança que tinha com o cantor quando mais jovem

Nas imagens, Alaina segura um body branco com a frase ‘bebê Moeller, chegando em 2026’, revelando a expectativa para a chegada do novo membro da família. 

Na legenda, ela escreveu uma mensagem sobre o momento que está vivendo: “Durante meses, carreguei um pequeno batimento cardíaco dentro de mim, um que já mudou o meu de todas as maneiras possíveis. Há algo indescritível em saber que há uma pequena vida a crescer, a sonhar e a tornar-se, enquanto continua o seu dia, sussurrando orações e esperanças que só eles podem ouvir”. 

O rapper adotou Alaina ainda na infância. Ela é filha da irmã gêmea de Kim Scott, ex-namorada do cantor e mãe de Hailie Jade, filha biológica do artista. Em entrevista à revista Rolling Stone no ano passado,  o rapper explicou que a jovem sempre fez parte de sua vida: “Tenho a custódia total da minha sobrinha, ela faz parte da minha vida desde que nasceu. Eu e Kim praticamente a tínhamos, ela morava conosco onde quer que estivéssemos.”

Eminem já é avô de Elliot Marshall McClintock, nascido em 14 de março de 2024. O nome da criança é uma homenagem ao avô, cujo nome verdadeiro é Marshall Bruce Mathers III. O momento em que Eminem descobriu a primeira gravidez foi mostrado no videoclipe da música Temporary, dedicada à filha Hailie.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

celebridades

Filha de Eminem anuncia gravidez e rapper será avô pela segunda vez

eminem
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Filha de Eminem anuncia gravidez e rapper será avô pela segunda vez

O anúncio da novidade foi feita nas redes sociais de Alaine Marie Scott, filha mais velha do artista

13.10.25 20h29

CURTIÇÃO 💃

VÍDEO: Ao som de brega, Liniker mostra ‘caqueado’ paraense em festa pós-Círio no Palácio dos Bares

A cantora marcou presença na pista e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais

13.10.25 19h20

FAMOSOS

Karol Conká posta álbum do Círio de Nazaré e destaca conexão com Belém: ‘Me sinto em casa’

A cantora viveu dias de imersão na fé e na cultura paraense durante o final de semana

13.10.25 18h52

CINEMA

COP 30: Cinema Líbero Luxardo exibe 40 obras sobre a Amazônia gratuitamente

'Amazônia: Memórias para o Futuro' traz para Belém cineastas e lideranças, atualizando debates que terão na COP 30 seu palco mais quente.

13.10.25 15h40

MAIS LIDAS EM CULTURA

E SE ESSA MODA PEGA?!

VÍDEO: Romeiros cantam brega durante Trasladação do Círio e vídeo viraliza nas redes sociais

A música “Ao Pôr do Sol”, de Teddy Max, tocada pelo DJ Dinho Tupinambá, buscou aliviar o cansaço dos romeiros durante a procissão

12.10.25 23h34

Círio de Nazaré

Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio

Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

11.10.25 21h34

TELEVISÃO

Patrícia Poeta destaca cultura do Pará em ‘Encontro’ especial de Belém; veja imagens

O "Encontro com Patrícia Poeta" foi exibido nesta segunda-feira (13) em edição especial dedicada ao Círio de Nazaré, direto de Belém,

13.10.25 11h07

PROGRAMA

Patrícia Poeta conhece história de fé de bailarina que dança como promessa no Círio de Nazaré

A apresentadora ouviu o relato durante o programa 'Encontro com Patrícia Poeta'

13.10.25 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda