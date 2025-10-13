Filha de Eminem anuncia gravidez e rapper será avô pela segunda vez

A filha mais velha do rapper norte-americano Eminem, Alaina Marie Scott, anunciou que está grávida do primeiro filho com o marido, Matt Moeller, com quem é casada há dois anos. A novidade foi compartilhada nas redes sociais no último sábado (11), por meio de um ensaio de fotos publicado em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, Alaina segura um body branco com a frase ‘bebê Moeller, chegando em 2026’, revelando a expectativa para a chegada do novo membro da família.

Na legenda, ela escreveu uma mensagem sobre o momento que está vivendo: “Durante meses, carreguei um pequeno batimento cardíaco dentro de mim, um que já mudou o meu de todas as maneiras possíveis. Há algo indescritível em saber que há uma pequena vida a crescer, a sonhar e a tornar-se, enquanto continua o seu dia, sussurrando orações e esperanças que só eles podem ouvir”.

O rapper adotou Alaina ainda na infância. Ela é filha da irmã gêmea de Kim Scott, ex-namorada do cantor e mãe de Hailie Jade, filha biológica do artista. Em entrevista à revista Rolling Stone no ano passado, o rapper explicou que a jovem sempre fez parte de sua vida: “Tenho a custódia total da minha sobrinha, ela faz parte da minha vida desde que nasceu. Eu e Kim praticamente a tínhamos, ela morava conosco onde quer que estivéssemos.”

Eminem já é avô de Elliot Marshall McClintock, nascido em 14 de março de 2024. O nome da criança é uma homenagem ao avô, cujo nome verdadeiro é Marshall Bruce Mathers III. O momento em que Eminem descobriu a primeira gravidez foi mostrado no videoclipe da música Temporary, dedicada à filha Hailie.