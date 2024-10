Eminem surpreende fãs e anuncia que será avô pela primeira vez

Eminem surpreendeu os fãs ao anunciar que será avô pela primeira vez, aos 51 anos. Em seu novo videoclipe "Temporary", divulgado na tarde desta quinta (3), o rapper divulgou imagens do momento em que recebeu a notícia. Eminem é pai de Hailie Jade, que será mãe pela primeira vez.

Ao final do video, a filha do rapper o presenteia com uma camisa do Detroit Lions, time de futebol americano que a família torce. Na parte de trás, está escrito "Grandpa" (vovô) e o número um. Veja:

A música "Temporary" é uma homenagem à Hailie, fruto do seu relacionamento com Kim Scott. Ao longo da carreira, Eminem lançou músicas falando da filha, entre elas, a canção mais famosa é "Mockingbird". O novo trabalho, lançado hoje, mostra registros inéditos do rapper e sua família, principalmente na infância das crianças.