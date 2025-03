Resumo BBB 25 (07/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A Prova do Líder movimentou a madrugada do BBB 25 nesta sexta-feira (07) e causou discórdia antes de começar, graças à dinâmica “resta um”, que acabou eliminando Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro da disputa pela liderança.

Vilma foi a primeira eliminada da disputa, durando menos de 1 minuto na prova de resistência, por ter apertado um botão antes do alarme.

João Gabriel e Delma foram o segundo e a terceira a serem eliminados.

Eva foi a quarta a perder na disputa.

Daniele Hypolito também não resistiu e foi a quinta a ser eliminada

Guilherme também deixou a prova, após uma hora de duração, sendo o sexto eliminado;

Gracyanne Barbosa foi a sétima participante eliminada;

Após cerca de três horas, Vinícius decidiu desistir da prova

Aline acionou o botão e foi a nona participante, eliminada após quase quatro horas.

Depois de quase 6 horas na disputa, Vitória Strada foi a décima eliminada e deixou o Provódromo chorando.

Enquanto a prova rolava, os três vetados da disputa pelo “resta um”: Diego Hypolito, João Pedro e Thamiris, conversaram sobre a situação dos participantes na dinâmica.

Diego confessou não ter gostado da decisão de Vitória Strada tirou o desodorante de João Pedro, enquanto poderia ter tirado de Maike, que tinha apenas um objeto restante. Assim, o paulista teve a oportunidade de eliminar o ginasta da disputa;

"Justo, óbvio [...] Só poderia ter sido de outra maneira. Mas cada um pensa de uma maneira", analisou o brother.

Thamiris afirmou que ainda está chateada com a forma que participantes da casa reagiaram com a consequência do Pegar ou Guardar. Na ocasião, ela decidiu ficar com R$ 60 mil e escolheu Guilherme e Vinícius para dormirem fora da casa por tempo indeterminado

Durante uma conversa no quarto ‘Anos 50, Diego Hypolito conversou com a irmã, Daniele sobre a decisão de Vitória Strada.

"Acho que eu não sou um aliado da Vitória. Porque ela tinha opção de me deixar fazer a Prova, e ela optou por não deixar", declarou o ginasta;

Mais tarde, Diego e Vitória conversaram sobre o assunto e a sister pediu desculpas por ter falhado com ele.

"Eu queria te pedir desculpas [...] Antes da prova, o Guilherme chegou pra mim e falou: 'Você não percebeu ali, que se você tirasse o Maike, o Diego estaria na Prova?'";

O brother escolheu o silêncio como resposta. Vitória seguiu se justificando

"Cara, na hora eu não me liguei mesmo. Depois eu fiquei péssima, porque é o tipo de coisa que eu tenho que estar ligada. Não posso não estar ligada nisso", explicou a atriz.