BBB 25: Thamiris e João Gabriel se beijam e dividem a mesma cama

Apesar de inicialmente ter negado um possível envolvimento romântico no BBB 25, João Gabriel se envolveu com Thamiris na madrugada desta quinta-feira (06). Os dois se beijaram após a festa da líder Vitória Strada, depois de muitas troca de olhares entre os participantes.

O beijo aconteceu de forma discreta. João Gabriel e Thamiris foram para a mesma cama de um quarto e se envolveram debaixo dos lençóis. Mesmo buscando privacidade, foi possível ver os dois se beijando e trocando carícias na madrugada.

O romance inusitado entre os dois surpreendeu parte do público, uma vez que João Gabriel já havia dito que tem um relacionamento fora do reality, durante uma conversa com Maike e João Pedro. "Eu tenho mulher lá fora", declarou o brother.

Vale lembrar que João Gabriel já havia dado um ‘fora’ em Thamiris, durante uma festa no reality, em fevereiro. Os dois tiveram até uma pequena discussão, na qual a sister afirmou que o brother deu a entender que estava interessado nela. No entanto, ele disse que era apenas o ‘seu jeito’ e que tinha uma namorada fora do reality.