Entenda a dinâmica da semana do BBB 25, que terá Prova de Resistência, Big Fone e Loja Secreta

A nova semana de jogo no Big Brother Brasil 25 será marcada por uma série de dinâmicas e surpresas. Na noite de quinta-feira (06/03), o apresentador Tadeu Schmidt detalhou como ocorrerá a formação do paredão triplo, que terá seu resultado na próxima terça-feira (11/03). Entenda como vai funcionar:

A Prova do Líder será seguida da dinâmica Na Mira do Líder na sexta-feira (07/03), em que o vencedor da prova poderá escolher cinco pessoas como alvo.

No sábado (08/03), acontecerá a Prova do Anjo, que dará ao vencedor o poder de imunizar um participante e emparedar outro. Já no domingo (09/03), o Big Fone toca pela manhã e quem atender será levado à Loja Secreta, onde poderá uma entre várias infinidades de poderes secretos que podem interferir no jogo. À noite, ocorrerá a Formação de Paredão Triplo, em que os participantes serão definidos por uma combinação de votos, escolhas do Líder e contragolpes.

A formação do paredão será composta por um participante imunizado pelo Anjo, um emparedado pelo Líder, um emparedado pelo voto da casa e dois contragolpes: o do mais votado pela casa e o contragolpe do contragolpeado. Para definir quem se salva da berlinda, será realizado o Bate-Volta, com três pessoas disputando a sobrevivência no jogo, onde apenas uma será salva.

O eliminado do paredão deixará o jogo na terça-feira (11/03), encerrando uma semana cheia de estratégias e reviravoltas para os participantes.