BBB 25: Thamiris, João Pedro e Diego Hypólito são eliminados do Líder; dinâmica é de resistência

A dinâmica da semana no BBB 25 traz uma nova rodada de desafios para os participantes, começando com a realização da oitava Prova do Líder, que acontece nesta quinta-feira (6). Antes de se aventurarem na prova de resistência, os brothers passaram por um sorteio para decidir quem seriam os eliminados da vez. Diego Hypólito, Thamiris e João Pedro foram os primeiros a sair da competição, deixando os 12 participantes restantes para disputar a tão esperada Prova do Líder.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a prova exigirá muita resistência física e mental dos participantes. Eles precisarão permanecer dentro de uma cabine e apertar botões no momento certo. A cada rodada, os três primeiros a apertar os botões serão “salvos”, enquanto os outros sofrerão consequências. O último a apertar o botão enfrentará penalidades ainda mais severas.

Ao longo da prova, os competidores não poderão se ver, o que tornará a disputa ainda mais tensa. Além disso, a dinâmica terá rodadas eliminatórias, mas sem que os participantes saibam em qual momento serão eliminados.

O vencedor da prova levará para casa, além da liderança, um ano de Rexona e R$ 3 mil por cada hora que permanecer resistindo durante a competição.

Passados poucos minutos do começo do desafio, dona Vilma foi eliminada da dinâmica após apertar o botão sem querer. A sister foi retirada em silêncio da prova.