Resumo BBB 25: (06/06): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A madrugada desta quinta-feira (06) no BBB 25 foi movimentada por consequências da eliminação de Camilla, que antes de sair, escolheu Thamiris para participar da dinâmica Pegar ou Guardar. A sister conquistou R$ 60 mil e ainda escolheu Guilherme e Vinícius para a consequência de "morar” do lado de fora da casa por um tempo indeterminado.

A escolha de Thamiris trouxe consequências para o clima na casa. Aline ficou irritada e relembrou uma fala de Camilla sobre a indicação para esse tipo de consequência de pessoas que ela queria ver fora da casa;

Em resposta, Thamiris disparou: “Se fosse para colocar assim, eu ia mirar em outras pessoas"

João Pedro tentou suavizar a situação, afirmando que cumpriria essa consequência “brincando”, o que irritou ainda mais a baiana: "Então, se der para trocar também, quem quiser ir, dá tempo ainda. Se é de boa assim, dá tempo de trocar", disse Aline.

Mais tarde, Vitória Strada e Aline comentaram sobre a situação provocada por Thamiris.

"Eu entendi o que você falou ali na hora. Você não vai botar uma pessoa que você é muito ligada, é próxima", declarou a atriz;

"Eu não tenho paciência para hipocrisia. Ela entendeu o que eu quis dizer. E, em momento nenhum, eu falei que ela era igual à Camilla. Ela entendeu", afirmou Aline.

Durante uma conversa com Guilherme, Thamiris revelou que está magoada com Thamiris, por conta de uma das fofocas que foram reveladas pelo fofocas do RoBBB Seu Fifi.

"Na hora que ela perdeu a irmã e eu fui acalentar ela, ela falou para a Aline e para o Vini: 'A Camilla saiu porque a situação que aconteceu no quarto se espalhou para a casa inteira. [...] E eu fiquei: 'Cara, ela não acha errado nada do que ela fez'", declarou a sister.

A irritação de Aline com as escolhas de Thamiris ainda reverberaram durante a Festa do Líder. João Gabriel chegou a discutir com Vinícius, afirmando que a baiana “sabonete” com Gracyanne. No entanto, Vinicius defendeu sua amiga.

Mas por que isso te incomoda tanto?", questionou Vinícius.

"Não me incomoda, mas parece que está com medo", respondeu o goiano.

Após o papo com João Gabriel, Vinicius contou tudo para Aline, que criticou a postura do brother.

"Eu acho engraçado que ele perguntou a você, não perguntou a mim. Eu não entendo por que as pessoas têm esse receio de vir falar as coisas para mim. Eu gosto quando vêm, porque abre espaço para ouvir também", declarou Aline.

Beijo inesperado

Uma das surpresas da madrugada foi o envolvimento de João Gabriel e Thamiris, que se beijaram no quarto e ainda passaram a noite na mesma cama.

Durante a festa do líder, os dois já haviam trocado olhares carícias, mas o beijo só aconteceu quando os dois estavam cobertos pelo edredom.

O romance inusitado entre os dois surpreendeu parte do público, uma vez que João Gabriel já havia dito que tem um relacionamento fora do reality, durante uma conversa com Maike e João Pedro. "Eu tenho mulher lá fora", declarou o brother.