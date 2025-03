Camilla é eliminada do BBB 25 na noite desta terça-feira (04/03)

Na noite desta terça-feira (04/03), Camilla foi a eliminada do Big Brother Brasil 25 em um paredão contra Renata e Vilma por 94,67 % dos votos. A participante deixou o reality show após receber a maior porcentagem dos votos do público, encerrando sua jornada na casa mais vigiada do Brasil.

Camila, Renata e Vilma se enfrentam no Paredão desta semana no BBB 25 (Foto/Reprodução/TV Globo)

A berlinda foi formada após a dinâmica de votação realizada no último domingo (2), quando Camilla acabou na zona de eliminação ao lado das adversárias. Durante os últimos dias, a disputa foi marcada por campanhas intensas dos fãs dos participantes nas redes sociais.

A trajetória de Camilla no BBB 25

Camilla entrou no BBB 25 ao lado de sua irmã, Thamiris, trazendo para o jogo a dinâmica de uma dupla familiar. Desde o início, ela buscou criar alianças e se posicionar dentro da casa, mas também enfrentou desafios com outros participantes. Ao longo do programa, ela se envolveu em estratégias, participou de provas e protagonizou momentos marcantes na convivência.

Em diferentes momentos do jogo, Camilla teve embates e divergências estratégicas, o que a colocou como alvo de votações e gerou debates entre os brothers. Apesar disso, também construiu laços e manteve uma relação próxima com alguns participantes. Sua eliminação representa mais um capítulo na dinâmica do programa, deixando o público ansioso para os próximos acontecimentos no reality show.