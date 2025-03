Sincerão agita a casa do BBB 25 com revelação de fofocas; reveja

Na noite desta segunda-feira (03/03), os participantes do Big Brother Brasil 25 encararam mais uma edição do Sincerão, que desta vez colocou os "alvos" das fofocas no centro da dinâmica após revelações do personagem fofoqueiro do BBB 25, o "Seu Fifi". O desafio foi identificar quem fez os comentários sobre eles ao longo do jogo. Quem acertasse, ganharia acesso a uma "fofoca extra".

A dinâmica gerou momentos de tensão e estratégia entre os confinados. Veja como cada participante se saiu:

Vitória acertou que Thamiris a chamou de "idiota" e que Camila a considerava "forçada". Como recompensa, descobriu uma fofoca extra sobre sua postura em discussões.

Diego não acertou nenhuma das falas sobre ele. Ele pensou que os autores eram João Gabriel e Maike, mas, na verdade, foram João Pedro e Gracyanne.

Renata acertou a frase de Aline, mas errou ao atribuir a segunda crítica à Vitória, quando, na realidade, foi dita por Dona Delma.

Eva errou as duas frases sobre ela, apostando em Thamires e Vitória como autoras, quando, na verdade, foram Gracyanne e Thamiris.

Aline identificou corretamente os comentários de Gracyanne e João Gabriel, o que lhe garantiu acesso a mais uma opinião sobre sua postura no jogo.

Guilherme acertou as duas frases ditas sobre ele por Thamiris e Camila, revelando uma estratégia de jogo que envolve alianças e mudança de posicionamento.