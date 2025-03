BBB 25: Camila, Renata e Vilma estão no Paredão desta semana

Na noite deste domingo (2), no Big Brother Brasil 2025, mais um Paredão foi formado. Camilla, Renata e Vilma formam disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil após a dinâmica de indicação do Líder, em que Vitória Strada indicou a bailarina, e a votação aberta, onde a mãe do ator Diogo Nogueira e trancista e foram as mais votadas, com 7 e 5 votos cada uma, respectivamente.

Na prova Bate e Volta, concorriam Maike, Camila e Vilma. O brother se salvou em uma dinâmica de sorte de três etapas, onde deveriam encontrar os números corretos em cada fase.

Confira como foi a votação aberta:

Camilla votou em Vilma;

Vilma votou em Camilla;

João Pedro votou em Daniele Hypolito;

Thamiris votou em Vilma;

Renata votou em Camilla;

Guilherme votou em Camilla;

Delma votou em Camilla;

Diego Hypolito, como voto roubado de João Gabriel, votou em Vilma;

Vinícius votou em Vilma;

Maike votou em Daniele Hypolito;

Gracyanne Barbosa votou em Vilma;

Eva votou em Camilla;

Diego Hypolito votou outra vez em Vilma;

Daniele Hypolito votou em Vilma;

Aline votou em João Gabriel.