Vinícius aperta botão misterioso no BBB 25 e vai para o Quarto do Desafio; entenda

O brother Vinícius aperta o botão misterioso no gramado do BBB 25, na manhã desta quarta-feira (26). O moço é informado que precisa escolher outro participante para vetar da Prova do Líder desta quinta-feira (27). O seu escolhido foi o participante Maike. Em seguida, Vinícius é confinado no Quarto do Desafio e é informado que tem dez minutos para concluir a dinâmica proposta.

Após apertar o botão, um aviso é emitido pela casa: "Atenção, você vai ter que encarar um desafio. Mas, antes, você tem uma decisão a tomar. Escolha agora uma pessoa para ser vetada da Prova do Líder. Reúna todos e comunique a sua decisão imediatamente", diz a voz.

Em seguida, Vinícius comunica a sua decisão aos demais participantes. "Como eu fui vetado da Prova do Anjo, eu teria outras opções para vetar também, mas vou vetar o Maike, principalmente porque ele vota na minha principal aliada", justificou o baiano.

Relembre a explicação de Tadeu Schmidt sobre o Quarto do Desafio:

"Lá nesse quarto, que é completamento escuro, ela vai ter que encontrar as três letras da palavra 'VIP', a letra 'V', a letra 'I' e a letra 'P'. Ela tem que encontrar as letras, sair do quarto e apertar o botão, dentro do tempo determinado", disse o apresentador.

E o desempenho do participante terá consequências definitivas para o jogo desta semana:

"Se ela conseguir completar a tarefa, ela vai para o VIP, veta mais uma pessoa da Prova do Líder e ganha imunidade. Se ela não conseguir completar a tarefa, ela vai para a Xepa, está fora da Prova do Líder e já está no Paredão", avisou Tadeu.