BBB 25: prêmio do reality pode chegar a R$ 6 milhões; entenda

O Big Brother Brasil 25, que estreia na próxima segunda-feira (13/01), promete entrar para a história com a maior premiação já oferecida desde a estreia do reality. De acordo com Rodrigo Dourado, diretor de Gênero Variedades, o valor total das recompensas, incluindo o prêmio principal, ultrapassa a marca de R$ 6 milhões.

Durante coletiva de imprensa realizada na sexta-feira (10), Dourado explicou que a premiação principal continuará sendo definida de forma dinâmica, como nas últimas edições.

“Nosso prêmio pode alcançar a margem de R$ 3 milhões, como nós já temos feito em outros anos. Tem uma dinâmica especial: em alguns momentos da temporada, junto do nosso parceiro que oferece esse prêmio, os participantes serão submetidos a alguns dilemas, que podem impactar, sim, o prêmio”, afirmou.

Além do valor final de até R$ 3 milhões, os confinados terão a oportunidade de conquistar carros e outras premiações especiais, totalizando mais R$ 3 milhões distribuídos ao longo dos 100 dias de confinamento.

“Esse prêmio, somado a todas as outras premiações que estarão em disputa nesses 100 dias, e junto com nossos parceiros, já passa, hoje, de uma marca acima de R$ 6 milhões. É a maior premiação da história do BBB”, destacou o diretor.