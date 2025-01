BBB 25: tudo o que você precisa saber sobre a nova edição do reality

O Big Brother Brasil 2025, que estreia nesta segunda-feira (13/01), promete trazer grandes novidades para os fãs do reality. Uma das inovações mais aguardadas é a dinâmica inédita com duplas, revelada durante o Big Day na quinta-feira. Apesar de não ter paraenses nesta edição, o público poderá esperar muitas surpresas ao longo dos três meses de confinamento. Na sexta-feira (10/01), foi realizada uma coletiva de imprensa nos Estúdios Globos com Rodrigo Dourado, diretor de Gênero Variedades, Angélica Campos, diretora-geral, Mariana Mónaco, gerente de produção, e o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, para anunciar essas novidades. O Grupo Liberal participou, por meio do influenciador Juan Filder, e reuniu as principais. Confira!

As 11 duplas já anunciadas não serão as únicas a competir. Desde a última sexta-feira, o público está votando no Gshow para escolher mais uma dupla entre três opções apresentadas no programa Mais Você: Joseane e Cleber (mãe e filho), Paula e Nicole (mãe e filha) e Guilherme e Joselma (genro e nora). A dupla vencedora será revelada no dia 13 de janeiro e entrará na casa imune ao primeiro paredão.

Além disso, a tradicional divisão entre "Camarotes" e "Pipocas", bem como entre "VIP" e "Xepa", será mantida. As duplas realizarão um teste de afinidade antes de entrar na casa, definindo quem ficará com as regalias do VIP ou enfrentará as restrições da Xepa.

Premiação histórica

O prêmio final do BBB 25 será dinâmico. A temporada oferecerá mais de R$ 3 milhões em premiações extras, incluindo carros e outros prêmios especiais. Segundo Rodrigo Dourado, diretor de Gênero Variedades, a soma total supera R$ 6 milhões, marcando a maior premiação da história do programa.

Novidades na liderança e no acompanhamento do público

Os participantes do BBB 25 disputarão, no início, em duplas. Isso incluirá dupla de Líder, Anjo, votos e eliminação em dupla, além de compartilharem o Castigo do Monstro. Entretanto, o diretor da atração confirmou que essa dinâmica será alterada em uma segunda fase do jogo.

Quem conquistar a liderança terá acesso a uma grande novidade: no lugar do tradicional Quarto do Líder, o ganhador terá um apartamento completo à disposição, incluindo uma cozinha.

O programa também retoma a tradição de transmitir flashes do trajeto dos participantes até a casa durante a estreia, permitindo que o público acompanhe a emoção e expectativa antes do confinamento. Tudo isso poderá ser conferido também no dia 13 de janeiro.

Interações, desafios e shows ao vivo

Outro destaque da nova temporada é o "Seu Fifi", uma função inédita do RoBBB, que ficará atento às conversas na casa. Trechos comprometedoras das falas dos participantes serão escolhidos pelo público, por meio de votação no Gshow, para serem revelados dentro da casa.

Além das provas inéditas e da tradicional dinâmica do "Sincerão" às segundas-feiras, os participantes enfrentarão desafios em dupla que testarão a força de seus laços. A sintonia das duplas poderá garantir benefícios no confinamento.

Já nas quartas-feiras, o programa contará com apresentações musicais de artistas consagrados, que levarão ao palco pessoas com quem possuem laços significativos, como amigos ou familiares.