BBB 25: Tadeu Schmidt anuncia 'Seu Fifi', nova dinâmica nesta edição; confira como será

Foram anunciadas várias novidades nesta nova edição do Big Brother Brasil na tarde da última sexta-feira (10), durante a coletiva do BBB 25. Um dos anúncios foi sobre a chegada de um RoBBB, que será nomeado como "Seu Fifi". Ele será responsável por gravar conversas aleatórias dos participante como intuito de revelar as gravações depois.

"O Seu Fifi vai estar trabalhando pela casa, vai estar limpando um vidro de algum lugar da casa e ouvindo as conversas dos participantes. Eles nem imaginam o que estará acontecendo, mas o RoBBB está capturando essas conversas", revela Tadeu.

A escolha de quais conteúdos serão revelados ficará a critério do público, como explica Tadeu. "Em determinado momento, o público vai decidir que conversas que o Seu Fifi vai relevar para os participantes da casa. Eles podem estar conversando horrores sobre seus adversários e de repente ele pode contar esses horrores para os adversários", explica.

A coletiva contou com muitos anúncios, para aumentar ainda mais a expectativa dos fãs do reality. De valor do prêmio, que pode chegar em R$ 3 milhões, à dinâmica das duplas!