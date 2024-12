Gil do Vigor confirma presença no BBB 25; entenda

Gil do Vigor foi anunciado como o novo apresentador do Bate-papo BBB para a próxima temporada do reality, que estreia em 2025. A novidade foi divulgada nesta segunda-feira (2) e gerou expectativa nas redes sociais, especialmente entre os ex-participantes do programa. Beatriz Reis, a Bia do Brás do BBB 24, foi uma das primeiras a parabenizar Gil pela conquista, compartilhando uma mensagem de apoio em suas redes sociais.

VEJA MAIS

“Gil do Vigor, que orgulho eu sinto de você! Hoje acordamos com mais essa vitória! Sua volta para o BBB 25. Você merece cada conquista!! Obrigada por me inspirar, me motivar todos os dias!!! E sim! É real!! Voltaremos para o BBB 25 como apresentadores. Que alegria, meu irmão”, disse a ex-sister nas redes sociais. Ela comandará os flashes da Globo ao lado de Thiago Oliveira.

Já Gil do Vigor terá como dupla Ceci Ribeiro, comandado o Bate-papo BBB no lugar de Thais Fersoza e Ed Gama, conduzindo a conversa com o eliminado ao vivo após as noites de eliminação. Além da participação de Gil do Vigor, outras novidades para a próxima temporada do BBB já começaram a ser anunciadas. O apresentador Tadeu Schmidt continuará à frente do programa na TV aberta, enquanto a direção-geral, antes a cargo de Boninho, será assumida por Rodrigo Dourado.