Comemoração em dose dupla: vem aí a 25ª edição do 'Big Brother Brasil’; saiba detalhes

Há 23 anos é assim: muda a casa, muda o jogo, mudam as dinâmicas, as histórias e, claro, mudam os moradores. Mas uma coisa se mantém, e está mais forte do que nunca: o laço entre o público e o ‘Big Brother Brasil’, que em janeiro de 2025 chega à 25ª edição com uma configuração inédita de participantes. Para fazer parte da temporada comemorativa, será preciso se comprometer antes de o jogo começar, já que só entram na casa os competidores que estiverem em dupla.

Pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, amigos, primos, irmãos, casais. Laços fortes, construídos antes do confinamento, que serão colocados à prova aos olhos de milhões de espectadores. Será que a força do vínculo resistirá ao jogo? É o que o público vai descobrir a partir de janeiro, ao longo de 100 dias – período previsto para duração da nova temporada do BBB. Entre as duplas, uma fórmula que o público já conhece bem: Pipocas e Camarotes estão confirmados na próxima edição. Todos devem levar alguém importante em sua vida para formar uma dupla.

Um ano para comemorar!

No ‘BBB 25’, a comemoração será, literalmente, em dose dupla, já que a próxima temporada do reality show mais assistido do Brasil embarca na comemoração dos 60 anos da TV Globo, que acontece no ano que vem. A residência dos brothers e sisters vai mergulhar na fábrica de sonhos, trazendo uma decoração inspirada nas muitas histórias que a Globo contou nas últimas décadas e que ainda vai contar.

VEJA MAIS

Todos esses novos ingredientes serão inseridos em uma rotina que já entrou no calendário de milhões de brasileiros. De domingo a domingo, paredões, provas do líder, anjo, bate e volta estão garantidos. Na temporada 25, dinâmicas que os fãs já conhecem, como Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha serão mantidas e terão mais interação com o público, elevando a temperatura da competição.

Marcas cada vez mais integradas ao conteúdo

O ‘BBB 25’ será, mais uma vez, um grande canhão para conversas e reverberação, em todas as plataformas. Oportunidade de alto valor para o mercado publicitário. Este ano, o reality tem como novidade para os anunciantes a oportunidade de envelopar dinâmicas importantes do programa, integrando ainda mais as marcas ao conteúdo. O translado do aguardado momento de entrada dos brothers e sisters na casa, por exemplo, volta a ser uma oportunidade comercial. Turbinar o Prêmio Final ao longo da temporada e customizar o Quarto do Líder estão entre as novas possibilidades de associação para marcas. Com espaços publicitários inéditos e de ampla visibilidade, a composição de entregas comerciais do ‘Big Brother Brasil’ se mantem robusta e assertiva, seguindo a premissa da Globo em priorizar a máxima integração, de todos os ativos, em todas as plataformas.

O ‘BBB 25’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa tem previsão de estreia em janeiro.