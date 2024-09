Ex-BBBs Raquele e Pizane entram em nova fase da Melanina Carioca que tem produção de Rodriguinho

O grupo Melanina Carioca, formado no Vidigal em 2009, está de volta à cena musical com uma nova formação e uma proposta renovada. Desta vez, a banda traz os ex-BBBs Raquele Cardozo e Lucas Pizane como vocalistas, ao lado de Wic Tavares, Voz Martin e Ananda. A produção desta fase fica a cargo de Rodriguinho, um dos nomes mais respeitados da música brasileira, adicionando um toque especial ao retorno do grupo.

"Este ano, fui surpreendido pelo convite do Fábio, um dos empresários, para me tornar sócio do projeto e cuidar da parte musical da Melanina Carioca. Fiquei muito feliz com o desafio, pois o trabalho é único e complexo, mas gosto desses desafios.”, afirma Rodriguinho.

A retomada das atividades marca uma nova etapa na trajetória do Melanina Carioca, que mistura talentos consagrados e novas promessas, para reforçar essa marca registrada de inovação e diversidade musical.

“Para a nova formação, escolhemos talentos que já vimos na internet e que precisavam de uma oportunidade para brilhar, seguindo a tradição do Melanina de trazer pessoas da TV com talento musical. Convidei a Raquele e o Pizane, com quem fiquei confinado no BBB, por suas carreiras musicais promissoras.”, conta Rodriguinho.

Melanina Carioca não é apenas uma banda, mas uma verdadeira plataforma que reúne cantores e compositores da cena musical carioca, sempre trazendo novidades em cada fase. Desde a sua formação, o grupo já passou por diversas transformações e, a cada nova configuração, conseguiu se comunicar de maneira única com o público, acumulando hits em playlists e repertórios por todo o Brasil.

Um dos maiores sucessos recentes do grupo, "Deixa Se Envolver", viralizou na internet e se tornou um fenômeno no TikTok, com sua dancinha colaborativa. Em apenas 30 dias, a faixa alcançou mais de 2.415.008 streamings, chegando a ter picos de 21 mil reproduções em um único dia, comprovando a popularidade e o poder de conexão do Melanina Carioca com seus fãs.

Sob o comando de Rodriguinho, a nova fase do Melanina Carioca promete continuar essa trajetória de sucesso, trazendo novos ritmos, letras marcantes e uma energia que só a combinação dos novos integrantes pode oferecer. Prepare-se para dançar e se emocionar com o novo Melanina Carioca!