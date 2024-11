BBB 25: Quando serão anunciados os participantes da próxima edição?

Está faltando pouco para começar! A edição comemorativa do Big Brother Brasil 25, que marca os 60 anos da TV Globo, tem estreia programada para o dia 13 de janeiro do próximo ano, com término previsto para 22 de abril. Seguindo a tradição, os participantes serão revelados na semana anterior ao início do reality, e a nova temporada promete novidades que destacam o formato do programa.

Entre as mudanças, está a formação de duplas entre os competidores, que poderão ser compostas por pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, amigos, primos, irmãos ou casais. Cada dupla será formada por alguém importante na vida do participante, mantendo a divisão já conhecida entre Pipoca e Camarote.

A residência do programa também trará inovações, com uma decoração inspirada nas histórias da TV Globo, em alusão à celebração de suas seis décadas de existência.

Durante os 100 dias previstos de exibição, os participantes enfrentarão desafios, convivência intensa e provas, enquanto o público acompanha tudo. Além disso, a cobertura do programa será ampliada, com Thiago Oliveira e Beatriz Reis, ex-BBB 24, conduzindo flashes e programas especiais no Gshow, Globoplay, Multishow e na TV Globo.