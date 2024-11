João Pedrosa, professor e ex-BBB, fala da importância da educação: "ferramenta de transformação"

O professor e ex-participante do Big Brother Brasil, João Pedrosa, marcou presença no Festival LED, que acontece na Estação das Docas, em Belém, e discutiu a importância da educação como agente transformador na sociedade. Ao final de uma roda de conversa que reuniu nomes de diversas áreas, João conversou com a reportagem de O Liberal compartilhou reflexões sobre como o acesso ao ensino impacta a vida das pessoas e promove mudanças estruturais.

VEJA MAIS

“Acho que a educação é uma ferramenta de transformação social. Toda pessoa, de alguma forma, encontrou um professor na vida ou ainda vai encontrar um. E aí vai encontrar a educação. Hoje estávamos falando mais cedo na mesa com a dona Maria Vilani, que teve um reencontro com a educação depois de mais velha, e como que isso movimenta nossa sociedade como um todo. Educação, saúde, políticas públicas, questões afirmativas, é o que de fato vão transformar a sociedade”, destacou o professor.

João Pedrosa dividiu o espaço com outros participantes do festival, como a escritora e ativista Maria Vilani, que é mãe do rapper Emicida, e a bióloga e comunicadora indígena Sâmela Sateré. A discussão abordou a educação em contextos diversos, incluindo a sua interseção com temas como políticas públicas, inclusão social e cultura. O professor ressaltou a relevância de iniciativas como o Festival LED, que promovem debates necessários e conectam diferentes perspectivas em busca de soluções para democratizar o ensino no Brasil.

Além dos diálogos, a programação do evento inclui apresentações culturais e artísticas que celebram a diversidade amazônica e reforçam a importância de integrar educação e cultura.