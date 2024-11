BBB 25 já possui patrocínio de 19 marcas e acumula mais de R$ 600 milhões em faturamento

Faltando cerca de dois meses para a grande estreia, o Big Brother Brasil 25 já fechou todas as cotas de patrocínio. Com contratos milionários com 19 marcas, o reality show já conquistou mais de R$ 600 milhões em faturamento.

Serão 16 patrocinadores, além de outras três empresas que vão anunciar seus produtos dentro do programa global. A informação foi confirmada e divulgada pela emissora ao colunista Gabriel Vaquer, do F5.

Quais marcas estarão no "BBB 25"?

Entre todos os 16 patrocinadores do reality, 12 já estiveram na edição deste ano e agora renovam a parceria. São: Mercado Livre, Stone, Rexona, Amstel, Downy, Seara, Méqui, Ademicon, Cif, Chevrolet, Pantene e iFood.

Além dos 12, Electrolux, Kwai e Ajinomoto, que participaram do BBB 24 com ações de conteúdo, aumentaram seus investimentos e agora também serão patrocinadoras da edição 25. Na edição de 2025, o programa recebe como estreante a BetNacional, que integrará o patrocínio.