Bia Reis, do BBB 24, apresenta DVD de Manu Bahtidão e fala sobre planos de visitar Belém

Beatriz Reis, ex-participante do BBB 24, foi uma das apresentadoras da gravação do DVD "Destino", da cantora Manu Bahtidão, realizada na última quarta-feira (20/11) no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Durante o evento, que reuniu artistas do país todo e apresentou ao público paulistano o tecnobrega, Bia conversou com exclusividade com o Grupo Liberal sobre seus planos de visitar Belém e participar do Círio de Nazaré.

“É uma viagem que está nos meus planos. Eu quero muito conhecer [Belém], que terra maravilhosa!”, revelou Beatriz.

A ex-BBB também destacou sua curiosidade pela gastronomia paraense e pelas tradições culturais da região. “Quero tomar um tacacá, comer o açaí que dizem não ter igual, ir no Círio de Nazaré. O Norte tem uma coisa única, vocês têm o molho”, disse ela.