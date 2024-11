Ex-BBB Bia do Brás ganha de Carlinhos Maia duas bolsas de luxo e comemora com cambalhota em loja

A ex-BBB Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, ganhou a sua primeira bolsa de luxo. O presente foi do humorista Carlinhos Maia.

Ao receber o mimo, Bia deu uma cambalhota na loja de grife para comemorar o feito. Todo o momento foi gravado pelo influenciador, que publicou os registros em suas redes sociais.

Nesta terça-feira (05), os dois se encontraram por acaso no shopping. Beatriz admitiu para Carlinhos que ainda não tinha tido coragem de comprar um item de luxo, se considerando uma pessoa “mão de vaca”, e foi encorajada por ele.

Eles decidiram ir na loja Prada com a ideia de que Bia ia comprar um óculos, já que ela foi em busca de itens mais baratos. Mas Carlinhos Maia falou que a presentearia com o que ela quisesse. Bia ficou indecisa entre dois modelos e, no fim, Carlinhos comprou as duas para ela.

Em meio ao passeio, ele a fez prometer que irá “viver todas as coisas lindas que Deus preparou”.

“A gente não veio de baixo pra ficar com a mentalidade lá. A gente tem que mostrar pras pessoas que é capaz. E se existe essas coisas [itens de luxo] é porque são para serem compradas, vestidas e usadas… Se não for seu, será de outra pessoa que tem a cabeça nisso. Prosperidade atrai prosperidade”, complementou.