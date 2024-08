VÍDEO: Ex-BBB Beatriz Reis mostra detalhes da mansão que comprou para a família

Depois de comemorar a compra da casa nova, a ex-bbb Beatriz Reis, também conhecida como Bia do Brás, voltou às suas redes sociais, nesta terça-feira (6), para mostrar detalhes de seu novo lar.

VEJA MAIS:



No vídeo postado em seu perfil, a ex-bbb aparece fazendo uma oração antes de entrar na casa. Depois, ela mostra a residência que custou 2,5 milhões de reais, valor "baixo" se comparado a muitas residência em Belém. A casa conta com uma ampla sala com portas de vidro, área externa de lazer com churrasqueira, piscina e segundo andar. O imóvel fica localizado em um condomínio em Atibaia, no estado de São Paulo.

Na legenda da publicação, Bia escreveu: “Um sonho que se sonha junto, vira realidade! Vocês não tem noção do tamanho da minha felicidade em iniciar esse novo ciclo tão importante ao lado de pessoas que eu amo!”.

Veja o vídeo:

Conhecida pelo bordão "Brasil do Brasil" a ex-camelô mudou completamente de vida após sua participação no reality show da TV Globo. Ela chegou a participar de campanhas publicitárias de grandes marcas brasileiras.

Beatriz revelou a mudança na última segunda-feira (5). Junto com uma foto, ela postou um um texto direcionado à sua mãe. "Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta para chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista. Mãe, bem-vinda à nossa nova casa", escreveu ela.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)