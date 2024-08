Ex-BBB Beatriz Reis compra mansão de mais de R$ 2 milhões

A ex-BBB Beatriz Reis compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que conseguiu comprar uma mansão para sua família. Conhecida pelo bordão "Brasil do Brasil" a ex-camelô mudou completamente de vida após a saída do reality show, emplacando diversas campanhas publicitárias que lhe renderam muito dinheiro.

A mansão custou R$ 2,5 milhões e fica localizada em um condomínio em Atibaia, em São Paulo. Medindo 333 m², o imóvel tem quatro quartos, quatro banheiros, piscina, garagem com vaga para quatro carros, banheira de hidromassagem, churrasqueira e já vem semi mobiliada.

Na publicação, Beatriz escreveu um texto de celebração e gratidão pela conquista, que foi direcionado para a sua mãe.

"Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta para chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista. Mãe, bem-vinda à nossa nova casa", escreveu Bia na legenda.

Desde a saída do BBB 24, Beatriz já foi chamada para nove campanhas publicitárias de grandes de marcas brasileiras. Os trabalhos de propaganda da ex-BBB incluem campanha de uma maquininha de pagamentos de cartão, comida delivery, marca de roupas, aplicativos de vídeos curtos, entre outros.