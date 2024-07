BBB: saiba quais ex-brothers renovam com a Globo e quem fica sem contrato

Neste dia 31 de junho é o último dia de contrato dos ex-participantes do BBB 24 com a Globo. Para quem não lembra, a emissora já tinha liberado alguns nomes antecipadamente após reclamações por ausência de trabalho, mas agora outros ex-brothers e sisters finalizam seus contratos.

De acordo com Lucas Pasin, a paraense Alane já tinha informado que fechou contrato com a BPM, poderosa agência que tem grandes nomes no seu porfolio.

A bailarina segue focada em trabalhar como atriz e fazer novelas na Globo, para isso tem se dedicado às aulas de interpretação.

Mas a primeira confirmada para seguir na emissora é Beatriz. Ela é sucesso comercial e já soma cerca de 9,5 milhões de seguidores em seus perfis. Bia será agenciada de forma exclusiva pela ViU - área da Globo responsável por projetos comerciais em mídia social e marketing de influência.

"Esse novo ciclo é um momento muito especial que eu sempre esperei viver. Estou muito emocionada e animada. Para mim é uma honra fazer parte desse time. Vou continuar dando o melhor de mim para conquistar muito mais. Agora, o céu é o limite", celebra Beatriz Reis.

Desde o fim do BBB, em abril deste ano, Bia já fechou parceria com nove marcas de diversos segmentos e estrelou campanhas digitais de Globoplay, Kwai, Neo Química, Zenless Zone Zero, Marisa, Grupo Mateus, Casas Bahia, Stone e Ifood.

Porém, tudo virou contra o campeão do BBB, Davi Brito. Ele que sempre falou ter projetos com a Globo, não seguirá agenciado pela emissora.

O próprio "plim plim" que informou sobre a decisão.

A manauara Isabelle Nogueira também não seguirá na Globo, ela já está de contrato assinado com uma agência muito forte no digital. O seu namorado Matteus é o único que ainda não bateu o martelo sobre o agenciamento na emissora. Até o fim de hoje, ele e a emissora devem definir se seguem a parceria.

Procurada pela coluna, a Globo confirmou que "está conversando com alguns nomes", e deverá divulgar seus agenciados até está quinta-feira (1º).