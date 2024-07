Colunista confirma papel de Alane Dias na próxima novela da Globo

Alane Dias parece enfim colher os frutos dos seus estudos em artes e da visibilidade pós BBB 24. Nesta quinta-feira (18), foi publicado em diversos sites, que a paraense conquistou um papel na próxima novela da seis da TV Globo, "Garota do Momento". A atriz deve interpretar uma personagem pequena no folhetim para evitar críticas do público, como ocorreu com Jade Picon ("Travessia") e Rafa Kalimann ("Família É Tudo"). Até então, a assessoria da jovem não confirmou a informação.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, Alane deve iniciar os trabalhos após a estreia da "Além da Ilusão". A estratégia foi pensada para que a participação da paraense não ofusque outros atores, incluindo Maísa Silva, que também fará seu primeiro papel na emissora.

Mesmo com a fama pós-BBB 24 e os diversos convites para eventos, Alane Dias preferiu se dedicar aos estudos e expandir ainda mais seus conhecimentos para a interpretação. Ela se manteve longe dos holofotes, mas focada na sua carreira como atriz.

Em abril, ela foi convidada para entrar no banco de talentos da Globo, e teve que decorar um texto para a gravação que ficaria disponível no catálogo de atores. Pouco depois, participou da seleção de dois folhetins, que já estavam em fase de escalação.

O material da bailarina atraiu a equipe da diretora artística Nathalia Grimberg ("Cheias de Charme"), e ela foi reservada para o projeto de "Garota do Momento", que inicialmente chamava "Tutti Frutti" e deve substituir a atual "No Rancho Fundo" a partir de novembro deste ano. A trama de época terá Duda Santos e Pedro Novaes como os atores protagonistas.