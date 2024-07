Paraense Marcus Vinicius fala sobre projetos na carreira artística

Depois que Marcus Vinicius saiu do BBB 24 muito se falou sobre a sua desenvoltura em frente às câmeras e o quanto ele podia ter dado mais dentro do reality. Porém, o curto período que ficou dentro da casa não permitiu que ele se despisse dos seus medos e contasse a sua história.

O menino que vendeu empada na frente das escolas de Belém e que conseguiu com o estudo realizar um intercâmbio através de um programa do Governo Federal, hoje corre em busca dos seus sonhos.

“Eu era professor em Belém, ganhava pouco mais de um salário mínimo. Virei comissário e aproveitei as oportunidades e benefícios da área. O povo achava que eu era rico, porque eu tinha foto em Paris, Roma, etc. Falei: Gente, eu trabalhava em companhias aéreas, tinha benefício de passagem, eu viajava barato, por isso que eu conseguia viajar, não era porque sou rico. Eu fui buscar as oportunidades e vivências que eu queria ter. Com a saída do BBB 24, foi bom financeiramente, porque eu consegui fazer alguns trabalhos que acabaram me ajudando muito, eu consegui fazer coisas que eu não ganharia em um ano. Então tem sido positivo até então”, pontua o paraense.

As redes sociais de influenciador e ator são recheadas de fotos de viagens, o que logo gerou interesse do público nos primeiros minutos dele no BBB24.

Morando em São Paulo, Marcus Vinícius quer mesmo focar nessas oportunidades artistas. Depois de realizar trabalhos na área de publicidade, ele voltará às aulas de teatro para se aperfeiçoar como ator. Em Belém, antes de se mudar, ele já estudava atuação na Casa de Artes Tiago de Pinho.

Este ano, diferente dos demais, nem todos os ex-brothers conseguiram ascensão na web, muitas pessoas voltaram às suas carreiras antes do programa. O público está mais exigente, porém, o paraense conseguiu destaque no cenário de produção de conteúdo e influência na web.

“A verdade é que a gente tem que entender que o BBB é um reality show ou de qualquer pessoa se inscrever, tendo ela inclinações artísticas ou não. Tinha motoboy, atriz, a pessoa que faz propaganda, professor, capoeirista, comissário de voo, então, tem gente de todos os lugares do Brasil. E tudo bem, tem gente que não é deste ramo! Que quer uma oportunidade? Pode conseguir? Pode se dar bem? Maravilha, a gente encontra depois essas oportunidades que aparecem com a saída do programa. Mas tem gente que já está ligado nisso, que já é dessa área e tem muito mais facilidade. No meu caso, acho que eu tive umas oportunidades bacanas com publicidade principalmente porque de alguma forma eu saí com um gostinho de quero mais, acabei indo saindo muito cedo do programa”, avalia.

O paraense conta que as frases que mais ouviu na sua saída do programa foram: “Você saiu no paredão errado, na hora errada, muito cedo”.

“Fui para o paredão com o campeão e com o terceiro lugar, que foi Isabelle. Então, basicamente como o jogo já estava muito bem resolvido lá pelo começo ainda, eu percebi que não tinha jeito para mim, mas se eu tivesse ficado mais eu teria aproveitado melhor, mas ficou com esse gostinho de quero mais, acho que isso de alguma forma interessou as marcas e eu acabei tendo boas oportunidades”, acrescenta.

Além da visibilidade e oportunidades, Marcus Vinicius tem colhido frutos afetuosos da experiência e construído relações fortes na “vida real”, inclusive estabelecendo amizades com pessoas que ele teve embate dentro do BBB 24.

“Mesmo em São Paulo tenho dificuldade de encontrar as pessoas, mas a gente sempre dá um jeitinho. Fiquei muito amigo da Isabelle e da Leide, ela é uma grande parceira que tive no programa. Eu converso bastante com a Alane, mesmo que a gente não tenha se encontrado ainda. Me dou super bem com a Wanessa, com o Matteus... Tem muita gente que tenho boa relação. Eu briguei com a Raquele no programa, mas aqui fora a gente ficou super amigo, com o Michel também estabelecemos uma proximidade”, conta.

“A galera me julga muito na internet porque é que eu falo todo mundo. Por exemplo, a Anny é super amiga minha e a Isabelle também, e o que que tem? Elas não querem briga, não querem isso. As pessoas colocam muita coisa da pessoa que é figura pública que não é dela, é que criam. E tudo bem! A gente viveu uma experiência incrível e porque não se relacionar com as pessoas? Por exemplo, como eu não assistir o programa todo, me disseram que o Rodriguinho falou mal de mim, e eu já até falei com ele e conversamos. Mas aquilo passa, é um jogo cara passa é um jogo se você tiver maturidade que foi um jogo dá”, acrescenta.

Marcus Vinicius levanta outro ponto bastante comentado pelos ex-BBBs, a saúde mental: “A vida de ninguém que sai do programa continua normal, do primeiro eliminado ao campeão, é muita mudança. A gente que é anônimo vira famoso da noite para o dia. A pessoa te ama sem motivo algum, assim como tem gente que te odeia. Com grandes oportunidades ou com a falta deles, de acordo com as expectativas que a gente creio, então tem um viés psicológico para lidar com essas frustrações”.