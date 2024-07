Exclusivo: Marcus Vinicius fala sobre encontro com Isabelle em Belém e a vida de solteiro

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o ex-BBB Marcus Vinicius esteve na Praça da República, bairro da Campina, nesta quarta-feira (17), aproveitando o calor do verão Amazônico.

Ele ficará em Belém por volta de 10 dias para matar a saudade da família e realizar alguns trabalhos. “Uma marca me chamou para uma publicidade e aproveitei para estender um pouco mais esse período aqui”, conta.

Solteiro, o paraense aproveitou para contar como está a movimentação dessa vida amorosa. Marcus confessou que ficou 12 anos sem um relacionamento série e aproveitou para curtir a vida. Para quem não lembra, quando ele foi anunciado no BBB 24, um grupo em um aplicativo de mensagem foi formado só com os affairs do paraense.

“Eram quase 200 pessoas nesse grupo que tinha o nome de ‘Exs do Marcus’. Santo eu nunca fui, mas fiquei solteiro muito tempo, então claro que a gente aproveita. Mas eu não minto, se disser que me pegou e for verdade, eu falo. Mas logico que esse número de 200 pessoas é piada. Solteiro fiz muita coisa, peguei muita gente também, aproveitei. A vida é só uma, vamos aproveitar como a gente quer, se protegendo e cuidando se si, sem enganar ninguém está tudo certo”, pontua.

Assim como Marcus, Isabelle Nogueira também está em Belém para realizar um trabalho. Os dois que foram amigos dentro do BBB 24 e também são fora da casa não conseguiram se encontrar.

“A vida de todo mundo que saiu do reality ficou corrida de alguma forma. A Isabelle está hoje aqui, ela que virou uma super amiga minha, ela foi realizar os compromissos dela, eu estou aqui com vocês, nós íamos almoçar juntos, mas acabou que não conseguimos nos encontrar porque ela já vai embora amanhã”, explicou.