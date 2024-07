Ex-BBB Isabelle Nogueira desembarca em Belém e é recebida por fãs no aeroporto

A ex-BBB Isabelle Nogueira desembarcou em Belém na madrugada desta terça-feira (16) e foi recebida com muito entusiasmo por fãs que a aguardavam no Aeroporto Internacional. A manauara revelou que está na cidade para realizar alguns trabalhos, mas ainda mantém um certo suspense sobre o que a trouxe à capital paraense.

Em suas redes sociais, Isabelle compartilhou vídeos de sua chegada. "Cheguei nessa terra maravilhosa que a Cunhã amaaaaa! ❤️", escreveu ela em um dos stories. "Cheguei aqui em Belém! Essa terra que eu amo muito, inclusive, quem é seguidor antigo lembra das várias vezes que vim para Belém passar férias!", disse em outro vídeo.

VEJA MAIS

Em outra atualização, Isabelle já aparece acordando ao som da música "Quem Manda em Mim", de Zaynara feat Pabllo Vittar, e se mostrando animada para os compromissos que a aguardam. "Estou aqui em Belém, nesse Parázão maravilhoso", disse ela.

"Vim para por um compromisso que eu ainda não sei se posso compartilhar, ele é um segredinho", adiantou Isa, deixando seus fãs ainda mais curiosos. Segundo especulações nas redes sociais, Isabelle pode ter vindo a Belém para um trabalho em conjunto com Joelma. Alguns fãs da manauara a viram com a equipe da cantora e acreditam que as duas podem estar gravando um videoclipe juntas.

Isabelle Nogueira ficou em terceiro lugar no Big Brother Brasil 24 e, além de ser ex-BBB, também é Cunhã-Poranga do Boi Garantido, um dos bois mais tradicionais do Festival de Parintins, no Amazonas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)