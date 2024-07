Isabelle lamenta derrota do Boi Garantido no Festival de Parintins: ‘Diferença de um décimo’

Isabelle Nogueira usou o seu perfil no Instagram, na tarde desta segunda-feira (01/07), para lamentar a derrota do Boi Garantido, o qual a ex-BBB é cunhã-poranga, no Festival de Parintins de 2024. Nos Stories, ela desabafou sobre o insucesso do boi. “Foi a diferença de um décimo. A gente fica aflita, fica um pouco tristinha, mas vamos nos arrumar, vamos nos animar e vamos para o curral”, afirmou a ex-sister.

VEJA MAIS

A cunhã também publicou nas redes sociais uma declaração carinhosa para o Garantido. “Meu amor, meu brinquedo de criança, eterno campeão, luz na multidão. Nada diminui o meu orgulho em ser encarnada pele vermelha e Perreché”, iniciou na legenda.

Isabelle também aproveitou o post para agradecer as pessoas que fizeram parte dos três dias de evento, e principalmente, ao público.

“Agradeço e parabenizo todos os envolvidos nesse espetáculo, artesãos, pintores, soldadores, alegoristas, diretores, coreógrafos, dançarinos , músicos e PRINCIPALMENTE a minha apaixonada Galera encarnada, que vibra e emana das arquibancadas . Os meus 10 não são apenas meus, são nossos! Pois eu sou uma gota nesse oceano."