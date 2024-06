Fãs parabenizam Joelma em publicação de seu aniversário de 50 anos

Os fãs da cantora Joelma lotaram de comentários a recente postagem da cantora, que compartilhou a festa surpresa do seu aniversário de 50 anos.

A cantora foi surpreendida por sua equipe de trabalho no último sábado (22), ao receber uma festa no camarim de um show em São Pedro do Piauí.

No show, a paraense demonstrou emoção e gratidão pelo imenso carinho dos fãs.

“Estou na melhor fase da minha vida. Nunca imaginei que eu pudesse, com essa idade, conquistando todas as coisas. Principalmente, o melhor de todas, pessoas boas em minha volta”, disse Joelma durante o evento.

Na publicação, que conta com mais de 22 mil curtidas, os fãs aproveitaram para deixar suas felicitações à cantora.

“Vida longa à Rainha”, comentou uma fã

“Parabéns Joelma, que deus te abençoe e ilumine sempre a sua vida muita saúde, proteção e felicidades”, desejou um seguidor

“50 com esse corpo essa energia, quero chegar assim, parabéns linda”, parabenizou outro seguidor.