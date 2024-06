Nattanzinho fala de parceria com Joelma e Círio de Nazaré

Vestido com as cores da bandeira paraense, o cantor Nathanzinho se apresentou para uma multidão de mais de 100 mil pessoas na terceira noite do “Parárraiá”, no Estacionamento do Mangueirão, em Belém. Em entrevista o cantor falou sobre a alegria em participar da primeira edição do evento junino na cidade das mangueiras. Ainda revelou à imprensa o desejo de uma parceria com a cantora Joelma e falou da vontade em conhecer o Círio de Nazaré.

“Eu estou muito feliz. Em primeiro lugar eu me sinto muito honrado, porque sou muito bem recebido pelo povo paraense, não é atoa que eu estou aqui vestido com as cores do Pará. Eu gosto muito de levar a cultura junto comigo”, afirmou.

O forrozeiro cearense encerrou a programação do sábado (15) com chave de ouro, antes dele o público foi animado pelos shows da cantora Manu Batidão, Banda Xeiro Verde e DJ Dennis. Natthanzinho era uma das atrações mais aguardadas pelo público belenense, que esperou até o fim do evento para se divertir no show do cantor. Com a agenda lotada neste mês de junho, sendo considerado um dos melhores shows do São João de 2024, o cantor também se apresentou no município de Santa Isabel do Pará - na região metropolitana de Belém - antes da sua participação no ‘Parárraiá’.

De acordo com o artista, as vindas ao Pará são sempre regadas a muita animação. “Sempre que eu piso no palco a alegria e a receptividade da galera é surreal. Então, podem ter certeza que vocês vão ter sempre o melhor do Nattanzinho. Não só no ‘Parárraiá’, mas em qualquer show que eu fizer no norte do Brasil”, ressaltou o artista, sobre o sentimento de estar presente em um evento de grande proporção no estado.

Parcerias com o Norte

“Quem não sonha em cantar com Joelma”, respondeu o forrozeiro à imprensa quando questionado sobre possíveis parcerias com artistas do Norte. Nattanzinho rasga elogios a multi artista paraense, que carrega a cultura do Pará, dentro e fora do estado há anos durante sua carreira. O cantor não pensa duas vezes e, se coloca à disposição sobre a possibilidade de uma parceria com a cantora.

“Para mim ela é a rainha, para mim ela é um ícone não só da música, mas como pessoa, como artista, então se um dia Joelma quiser gravar uma música com Nattanzinho, eu tô pronto aqui para a gente gravar uma música junto”, afirma.

Cultura paraense

O cantor declarou seu amor à cultura do estado e reafirma com todas letras sobre as outras festividades e atrações características dos paraenses. “Eu sou apaixonado por tudo no Pará”, enfatizou. Entre os momentos marcantes no estado, o cantor, que já é conhecido por professar uma fé com afinco, falou especialmente sobre seu desejo em conhecer o Círio de Nazaré e explica ter uma forte relação com a religiosidade.

“Eu sou uma pessoa muito devota, então eu gosto de me aprofundar muito, eu leio a Bíblia e se eu tô aqui é por conta de Jesus Cristo. Eu tive uma pausa, voltei e Deus me abençoou com a música mais ouvida do país e a galera canta, então, se não tiver Deus na frente de tudo, se não tiver a nossa cultura, nossa religião, se não levar isso na frente, eu acho que não existe nada”, afirma.